Zo even een kijkje in het leven van JONGE MENSEN. Hierboven ziet u een TikTok van gravin Eloise van Oranje, de vrouw die erin slaagt uit een tamelijk bijzondere familie te komen en toch vrijwel dagelijks aan haar volgens te bewijzen dat ze een totaal oninteressant leven leidt. Maar we willen de focus eigenlijk niet leggen op de gravinfluencer en haar vriendin, maar op hetgeen er op tafel ligt: een pakje peuken. Uiteraard leidde het rookwaar in dit geval tot "geschokte" reacties van naïeve volgertjes en Shownieuws, maar het was al lang bekend dat de 22-jarige royal vrolijk paffend door het leven gaat. Maar hoe zit het dan met de ROOKVRIJE GENERATIE? Gen Z is verloren, bewijst Eloise, en Gen Alpha (2005-) staat as we speak op het schoolplein te vapen. Terwijl de jongeren van nu dus al zijn doodgegooid met elk mogelijk soort anti-rook-campagne, terwijl op steeds minder plekken gerookt mag worden, terwijl de pakjes lelijk bruin zijn en bedrukt zijn met ranzige plaatjes en onheilspellende gezondheidswaarschuwingen. Uiteraard, de sigaretten in glazen op tafel tijdens de kringverjaardag zijn verdwenen. Toch blijven jonge mensen roken en dat komt heus niet allemaal door de vapes met aardbeidensmaak. Het is BIJNA alsof de kiddo's van nu ook gewoon een ONTZETTENDE HEKEL hebben aan overheidsbetutteling.