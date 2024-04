U moet allemaal net zo'n leuk leven hebben als mensen met een hbo-opleiding, een uitdagende functie op managementniveau, 2,1 kinderen, 2,7 hobby's, 3,6 vrienden, 1,7 buitenechtelijke relaties, het nieuwste boek van Rutger Bregman ('echt een aanrader'), 3 vakanties per jaar en een hond die 'Loebas' heet. Dat zeggen wij niet, maar dat zeggen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Vandaag. In De Volkskrant. Omdat tegenwoordig iedereen met een abonnement op 'Binnenlands Bestuur' de mond vol heeft van het bestrijden van ongelijkheid is het blijkbaar helemaal prima om de accijns op roken (en drinken en alle andere leuke dingen) de hele tijd te verhogen. En dat deze maatregel specifiek mensen met een laag inkomen raakt, blijkt niet zozeer een probleem, maar juist de bedoeling. Lekker aan de knopjes van levens draaien om een Excel-sheet kloppend te krijgen en je dan iedere verkiezing opnieuw afvragen waarom al die mensen toch op De Verkeerde Partij stemmen. Geachte Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, steek die welvaartsladder in je reet. Groetjes!

UPDATE: Arme mensen slaan terug.