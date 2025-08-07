LIVE. Het Grote Gaza Zomerreces Debat
Wereld houdt adem in
'Zei Henk Vermeer dat echt?'
En dan schakelen wij nu over naar de Groen van Prinstererzaal (Plenaire zaal wordt zeker verhuurd, red.) van de Tweede Kamer voor een extraspeciaal zomerhittedebat van de Commissie Buitenlandse Zaken over de situatie te Gaza. Het CDA heeft al aangekondigd de Palestijnse Staat te willen erkennen en natuurlijk moet minister Veldkamp nu wel iets gaan zeggen over de oproep tot een totale boycot van Israël van onder meer Claudia de Breij, Paul de Leeuw en Tanja Jess. Voorts zijn wij benieuwd naar het nummertje dat popster Kati Piri gaat maken. Livestream na de breek.
Wappies aangehouden. Palliewappies demonstreren bij de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer vindt het Commissiedebat “Situatie in Gaza” plaats. De demonstranten EISEN onder andere “ÉÉN STAAT, VAN DE RIVIER TOT DE ZEE” pic.twitter.com/VaDif9Ivum— Bob van Keulen (@BobHGL) August 7, 2025
