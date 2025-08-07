achtergrond

LIVE. Het Grote Gaza Zomerreces Debat

Wereld houdt adem in

'Zei Henk Vermeer dat echt?'

En dan schakelen wij nu over naar de Groen van Prinstererzaal (Plenaire zaal wordt zeker verhuurd, red.) van de Tweede Kamer voor een extraspeciaal zomerhittedebat van de Commissie Buitenlandse Zaken over de situatie te Gaza. Het CDA heeft al aangekondigd de Palestijnse Staat te willen erkennen en natuurlijk moet minister Veldkamp nu wel iets gaan zeggen over de oproep tot een totale boycot van Israël van onder meer Claudia de Breij, Paul de Leeuw en Tanja Jess. Voorts zijn wij benieuwd naar het nummertje dat popster Kati Piri gaat maken. Livestream na de breek.

Sfeertje!

Tags: gaza, tweede kamer, live
@Ronaldo | 07-08-25 | 14:00 | 322 reacties

Reaguursels

