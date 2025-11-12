Wat is de overeenkomst tussen de woningmarkt, de aanval van Ajax, de tweede rijder van Red Bull Racing, de pakketbezorging van PostNL, de app met tijden van de NS, de weersvoorspellingen, RTL Tonight, het C2000-communicatiesysteem, het publieke debat, het schoonmaakrooster in een studentenhuis, goede voornemens, Schiphol in de vakantieperiode, groene ketchup van Heinz, de sociaaldemocratie, het Nederlands elftal tegen Portugal, Joey Kooij, Ed Nijpels, de Nederlandse krijgsmacht, Burton step on bindingen voor je snowboard, Raymond van Barneveld de laatste jaren op het PDC WK, ons wegennet, het meldsysteem van grensoverschrijdend gedrag bij de gemeente Amsterdam, het beleid tegen fatbikes, uitsupporters in de Keukenliga, deelfietsen, de familie-app én de Tweede Kamer? Het functioneert allemaal voor geen meter! Kijken of die 150 nieuwe (en oude) koekenbakkers er wel wat van bakken. Alle koekenbakkers klaar? BAKKEN MAAR!