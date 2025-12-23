Overal autobranden in Amsterdam
Gemeente doet toch niks
Okee EEN KEERTJE NOG dan. In Amsterdam worden de laatste dagen overal auto's in de fik gezet. Noord, West, IJburg. Op IJburg vliegen er de laatste dagen ook scooters in de hens. JAMMER DAN! De gemeente Amsterdam is druk met: bepalen of het wel of geen genocide is, vergaderen of er wel of niet fokking gehaktballen in het Stopera Restaurant mogen liggen, Festival op de Ring, ombudsmannen afzeiken, excuses aanbieden, factuurtjes, klushub, luchtkastelen, Jodenhaten, werknemers in de stront laten zakken, enz. Die autobranden (foto: niet de autobrand in het verhaal) komen volgend jaar wel!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Amsterdam (bekend van dingen verbieden) gaat dingen verbieden: fatbikes. HOERA!
We fietsen naar het café (normale fiets)
ZoekZoek - Nieuwe beelden zware mishandeling Bijlmer Arena
Kopschopper en flesmepper helder in beeld
Hamas-cheerleader Annet “kopgeld” de Graaf mag leeglopen in het Algemeen Dagblad
Soep van de Week in Het StamCafé
De "Maccabirellen"
Over woorden, die ertoe doen