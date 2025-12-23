achtergrond

Overal autobranden in Amsterdam

Gemeente doet toch niks

Okee EEN KEERTJE NOG dan. In Amsterdam worden de laatste dagen overal auto's in de fik gezet. Noord, West, IJburg. Op IJburg vliegen er de laatste dagen ook scooters in de hens. JAMMER DAN! De gemeente Amsterdam is druk met: bepalen of het wel of geen genocide is, vergaderen of er wel of niet fokking gehaktballen in het Stopera Restaurant mogen liggen, Festival op de Ring, ombudsmannen afzeiken, excuses aanbieden, factuurtjes, klushub, luchtkastelen, Jodenhaten, werknemers in de stront laten zakken, enz. Die autobranden (foto: niet de autobrand in het verhaal) komen volgend jaar wel!

Tags: amsterdam, ijburg, autobrand
@Mosterd | 23-12-25 | 14:30 | 121 reacties

Reaguursels

