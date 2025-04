Nou toch lekker, tenminste als je er van houdt. Femke Halsema gaat namens de stad Amsterdam excuses aanbieden voor wat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog met de Joden enzo. "Burgemeester Femke Halsema gaat op 24 april formeel excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap voor de rol van de gemeente Amsterdam bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt 25 miljoen euro vrijgemaakt voor het versterken van het Joodse leven in de stad. Dat bevestigen meerdere bronnen in en rond het stadhuis tegenover Het Parool." Een mooie gelegenheid voor Femke Halsema om duidelijk te maken dat Amsterdam het zo niet bedoeld en gewild had, zoals Femke Halsema op 17 november zei dat ze niet bedoeld en gewild had dat er in haar stad op Joden werd gejaagd het door haar gebruikte woord 'pogrom' ook door andere mensen is gebruikt.