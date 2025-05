Je zou haast denken dat we in Nederland een tweepartijenstelsel hebben waarin Geert Wilders de leider van de oppositie is en Femke Halsema de leider van de regering maar dat is (waarschijnlijk) niet zo. Toch heeft Femke Halsema, die dus niet de premier van dit land is, gisteren gezegd dat het kabinet meer moet doen tegen Israël. Dat is los van de inhoud (hoezo moet het Nederlandse kabinet vrede in Israël 'afdwingen'?) en de vorm (de vorige keer dat Halsema net geen term die aan de Holocaust doet denken gebruikte was dat ook al zo'n succes) nogal mal, aangezien Femke Halsema dus geen premier van de regering is. En nu wil Geert Wilders, die dus niet de leider van de oppositie is, (alweer) dat Femke Halsema wordt ontslagen.

"De uithaal van Halsema is een uiting van ordinaire, platte Israël-haat en een burgemeester van de hoofdstad onwaardig. Ik hoop dat het kabinet haar brief beantwoordt met een ontslagbrief. Ze heeft blijkbaar meer sympathie voor het terroristische Hamas, die als geen ander verantwoordelijk is voor het lijden van het Palestijnse volk, dan voor de enige democratie in het Midden-Oosten. Ze wakkert Israël-haat aan op deze manier als burgemeester. Dat is zeer kwalijk na de eerdere Jodenjacht in haar stad."

En hee, de vorige keer dat Geert Wilders opriep om Femke Halsema te ontslaan was dat nogal belachelijk. Geert Wilders is immers geen gemeenteraadslid in Amsterdam en mag heus wat vinden van wat er in Amsterdam (hoort officieel nog bij de Rest Van Nederland, red.) gebeurt, maar kan daar gewoon een minister op aanspreken. Sterker nog, hij schijnt zelfs in de coalitie te zitten. Maar nu de burgemeester van Amsterdam zich met de Haagse politiek bemoeit, kon ze erop wachten dat de Haagse politiek zich met de burgemeester van Amsterdam bemoeit.

Je krijgt haast het idee dat ze het allebei wel lekker vinden.