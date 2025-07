En dat is dus precies het mooie van vrijheid van meningsuiting hè: de een vindt dit, de ander vindt dat, en daar debatteer je dan over. Op Twitter, voorheen X, of andersom, nou ja, dat ding van Musk, daar kan dat niet meer, maar op BlueSky kan dat juist wel, daar zijn geen vervelende mensen, daar kun je je gewoon nog afvragen of het niet beter zou zijn dat iemand met de verkeerde mening niet gewoon afgekn... JA HO NEE DAT BEDOELEN JAAP FRISO EN ANTJE WEEDA-VERBURG NIET HOOR, DIE STELLEN ALLEEN MAAR VRAGEN!

Het antwoord is trouwens: hierom.