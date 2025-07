WAAR IS MARJOLEIN FABER?

Je hoort wel eens zeggen dat ze tegenwoordig alles kunnen met AI, wij snappen dan nooit precies wie er nou met 'ze' worden bedoeld, maar de video-afdeling van de PVV in ieder geval niet. De geschiedenis van PVV-video's laat zich vrij simpel samenvatten als: eerst Fitna en daarna een hele lange hobbelige en pijnlijke weg naar beneden. Maar er is dus weer een nieuwe en in deze Inception van een koortsdroom komt dus een plaatje voor van de bordesfoto van Wilders I. Wij herkennen Geertje zelf (12), de Koning (13), Fleur Agema (14) en Martin Bosma (8). Maar wie zijn die anderen?

Nummer 1 Khadija Arib???

Nummer 2 Femke Wiersma???

Nummer 3 Henry van Loon???

Nummer 4 Jan Slagter???

Nummer 5 Jan Slagter???

Nummer 6 Jan Slagter???

Nummer 7 de broer van Jan Slagter???

Nummer 9 Gerdi Verbeet???

Nummer 10 Lilian Marijnissen???

Nummer 11 Femke Lakerveld???

Maar waar is Marjolein Faber gebleven???

Barry Madlener???

Zegt u het maar!