Als Schoof ’s middags tijdens zijn wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort bevraagd wordt over de kwestie en de opmerkingen van Uitermark zegt hij: “ Nou, u weet dat in perioden na de val van het kabinet er altijd wat meer ruimte is voor opvattingen. En ik zou deze opvattingen die zin onder een persoonlijke opvatting willen scharen. ”

Wat Uitermark echter kwalijk vindt, is dat de PVV’er gezegd heeft dat burgers ook bezwaar moeten maken nádat een gemeenteraad heeft besloten dat een AZC in een gemeente welkom is. Daarmee gaat Wilders een ‘democratische morele grens over’, zegt ze.

Tik op de vingers van premier Dick Schoof voor minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) vrijdagmiddag. Geen groot nieuws, veel verder dan het Rijswijks Dagblad komt het ANP-bericht over de kwestie niet maar toch_:_ Schoof: kritiek Uitermark op Wilders was niet namens kabinet .

Even afpellen. Uitermark is als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het openbaar bestuur. Over dat onrust aanwakkeren heeft ze gelijk: dat gebeurt er nu eenmaal met demonstraties want dat is de hele bedoeling en dus een feitelijke constatering. Dat Wilders daarnaast een democratisch morele grens overgaat is zeker kruidig geformuleerd maar vanuit de minister (en qua het-kabinet-spreekt-met-één-mond-technisch Dick Schoof) bezien een te verdedigen standpunt: waarom je er als landelijk politicus mee bemoeien als een gemeenteraad een besluit heeft genomen? (Antwoord: omdat de gemeenteraad ook niet heilig is. Zie de amorele Amsterdamse Stopera die voor 90 procent uit totale idioten bestaat).

Waar Dick Schoof en het ANP die middag aan voorbij gaan, is dat Uitermark met name de klagende burgemeesters bestraffend heeft toegesproken. Want eigenlijk heeft ze tegen VNG’er Boumans gezegd: Je lult maar wat met je ondermijning, makker.

En tegen Snijders: Je weet niet eens wat opruiing betekent, vriend.

De kop had beter kunnen zijn: Uitermark waarschuwt burgemeesters: Wilders maakt zich niet schuldig aan opruiing en ondermijning. Optionele onderkop: Dick Schoof is een laffe twat.

Een en ander laat onverlet dat het potsierlijk is dat ministers van uitgerekend dit kabinet zich uitspreken over een Kamerlid dat meedemonstreert met bezorgde Nederlandse burgers. Het was namelijk deze regering die onlangs een bewindspersoon afvaardigde om in Boedapest tegen een buitenlandse overheid te gaan demonsteren die een pride verbiedt.