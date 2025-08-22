Op COA-locatie gearresteerde man (22) ook verdacht van dood Lisa (17)
Vrees wordt andermaal werkelijkheid
Verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood 17-jarige jonge vrouw uit Abcoude https://t.co/1Ordwn0v6v— Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) August 22, 2025
De 22-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats die op de COA-locatie in Amsterdam werd opgepakt op verdenking van het zedendelict aan de Weesperzijde wordt ook verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa. Daarmee komt ineens een hoop samen rond dit vreselijke drama, waar dus meerdere slachtoffers bij te betreuren vallen. Ook een andere vrouw vertelde aan De Telegraaf dat ze in dezelfde omgeving belaagd en achtervolgd werd. De Politie meldt zojuist over de zaak van Lisa: "Vooralsnog zijn er in deze zaak geen aanwijzingen van seksueel geweld tegen het slachtoffer." Eerder meldde De Telegraaf al: "Ze belde alarmnummer 112 toen ze onderweg naar huis werd achtervolgd en lastiggevallen." De politie Amsterdam zal vanavond om 18.00 uur een persconferentie houden en nadere toelichting verschaffen over deze treurige zaak. We houden het in de gaten.
Reaguursels
