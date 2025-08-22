achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Op COA-locatie gearresteerde man (22) ook verdacht van dood Lisa (17)

Vrees wordt andermaal werkelijkheid

De 22-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats die op de COA-locatie in Amsterdam werd opgepakt op verdenking van het zedendelict aan de Weesperzijde wordt ook verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa. Daarmee komt ineens een hoop samen rond dit vreselijke drama, waar dus meerdere slachtoffers bij te betreuren vallen. Ook een andere vrouw vertelde aan De Telegraaf dat ze in dezelfde omgeving belaagd en achtervolgd werd. De Politie meldt zojuist over de zaak van Lisa: "Vooralsnog zijn er in deze zaak geen aanwijzingen van seksueel geweld tegen het slachtoffer." Eerder meldde De Telegraaf al: "Ze belde alarmnummer 112 toen ze onderweg naar huis werd achtervolgd en lastiggevallen." De politie Amsterdam zal vanavond om 18.00 uur een persconferentie houden en nadere toelichting verschaffen over deze treurige zaak. We houden het in de gaten.

Tags: lisa, coa , weesperzijde
@Dorbeck | 22-08-25 | 16:40 | 405 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.