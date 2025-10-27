achtergrond

Asielinstroom opgedroogd. Ter Apel uitgestorven

hallo - is daar iemand?

Audio: GELUID VAN EEN BREKENDE KLOMP. Nou moe. Het kan wél. Zomaar opeens drie dagen op rij minder alsdan 2000 logeetjes in Ter Apel. Scheelt toch weer 150.000 euro! Want het was 50K boete per dag bij 2000+ monatoetjes in het Aanmeldcentrum. Hoe moet het nu verder in Ter Apel? Geld stroomt niet meer binnen. Winkeliers niks meer te doen. Ter Apelaars die massaal hun RING-camera's terugsturen. Touwtjes uit brievenbussen, en fietsen die niet op slot staan. De Buurtwacht, die dan maar klaverjassen gaat. Chauffeurs die weer fluitend naar hun werk gaan want geen glippers en geen gewapende ketenmariniers achterin de bus, hockeymeisjes die weer hockeyen & daarna alleen naar huis fietsen. En dat allemaal omdat BIDDINGHUIZEN weer open is! KOM MAAR WEER DOOR, COA!

A Container Flight To Lowlands Paradise!

Jij een Tegel, Jij een Tegel, IEDEREEN EEN TEGEL

Wilt u ook een vrijblijvend slaapadvies door onze professionals?

Tags: coa , ter apel, biddinghuizen
@Pritt Stift | 27-10-25 | 15:27 | 164 reacties

