Politie start nieuw onderzoek naar nietsvermoedende Nederlander die online de moord op iemand die hem niet aanstond bestelde

Zou je dan ook zo'n menuutje krijgen met een tikkende klok en hoeveel mensen hetzelfde aan het bestellen zijn

Ja wij zijn ook weleens opgelicht toen we iets probeerden te bestellen maar dat ging om een klein bier, hier zou een mens dus echt moordneigingen van krijgen. Je legt een paar doezoe neer via een krakkemikkige site ergens op het dark web om iemand een kopje kleiner te krijgen, en wat denk je, zal je altijd zien, gebeurt er vervolgens: helemaal niets. Dat is dus heel erg. Het bestellen van de moord, bedoelen we, niet het gegeven dat die moorden vervolgens nooit gepleegd werden. Was de politie eerder dit jaar al mee bezig, en in 2021 werd al een Hagenaar genaamd Imran 8 jaar de cel in gejorist omdat hij tot twee keer toe had verzocht zijn ex om te leggen. Afijn, nu zoeken ze ook iemand uit het oosten des lands. "De doelwitten zijn gewone mensen, zoals een lerares, een verpleegkundige en een ambtenaar," schrijft RTL, en dat is natuurlijk foute boel, want hoewel iedereen de neiging een huurmoordenaar op een ambtenaar af te sturen kent, blijf je met je vuile fikken natuurlijk gewoon van leraressen en verpleegkundigen af. De politie spreekt overigens van een "complexe operatie" die nog wel even gaat duren, dus verwacht voorlopig weinig actie.

Ja sorry toch gelachen

Tags: moord, darkweb, piefpafpoef
@Schots, scheef | 27-12-25 | 16:20 | 85 reacties

Reaguursels

