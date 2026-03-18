Liveblog 38. Israëlisch echtpaar in de 70 gedood door Iraanse raket, hevige aanvllen op Dubai, IDF blijf Zuid-Libanon oproepen tot evacuatie
Welkom en leuk dat u kijkt naar alweer een aflevering van Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten. Liveblog 37 zag u hier.
Verneveld
The first image of the coffin of martyr Ali Larijani alongside his son at the Tehran Martyrs' Ascension Center pic.twitter.com/qxb92BVQMT— Iran Screenshot (@iranscreenshot) March 18, 2026
Wereldvrede nog altijd niet uitgebroken, maar wie weet! De onderstaande beelden tonen de nasleep van een Iraanse raketinslag waarbij een Israëlisch echtpaar in de 70 gedood werd. En zoals genoegzaam bekend, zijn dat doorgaans niet de berichten waar de Israëlische staat van denkt: 'weet je, misschien zijn wij het probleem, zand erover.' Waar wel een hoop zand overheen gaat maar dan vooral naast bomkraters is Zuid-Libanon, want de IDF roept alweer op tot evacuatie, omdat het definitief omploegen nu echt binnenkort lijkt te beginnen.
In ander nieuws zijn het nog altijd geen beste dagen voor vastgoed in Dubai, want het kreeg opnieuw een hoop ballistische ellende te verstouwen. Of, zoals dat in Dubai officieel heet: "Authorities in Dubai confirm that the sounds heard across parts of the city were the result of successful air defence interception operations. Please rely on official sources for updates." Sowieso vrij stalinistische praktijken in Dubai afgelopen weken, waarbij zelfs toeristen worden gearresteerd als ze beelden van oorlogschade zelfs maar op WhatsApp delen. Het Miami aan de Perzische Golf, maar alleen in vredestijd!
Afijn, wij gaan weer live.
Update 09:06 - De IDF deelt een video van een luchtaanval gisteren op een Hamas-commandant in Gaza. Toelichting: "Abu Labda led and advanced the transfer of dozens of tons of raw materials for rocket production and advanced electronic components to support Hamas's manufacturing enterprise."
Update 09:25 - Video van een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Beiroet. Het gehele gebouw stort in, en het is even onduidelijk of dit ruimschoots aangekondigd en daarmee een leeg gebouw was, of niet.
Update 09:27 - Iran International meldt dat de Iraanse minister van Inlichtingen (lol) het doelwit is geweest van een luchtaanslag. Lot vooralsnog onduidelijk maar dat is het altijd de eerste uren. "Iran’s Intelligence Minister Esmail Khatib was the target of overnight strikes in Tehran, Iran International has learned. No information was immediately available about his fate."
Update 09:49 - Macron is weer aan het aurafarmen en deelt Faustische video met ingebakken caption FRANCE IS WILD.
Hier werd een Israëlisch echtpaar in de 70 gedood
🚨🇮🇱🇮🇷 BREAKING: Significant damage reported in Ramat Gan, central Israel, after an Iranian missile strike, resulting in two deaths and leaving two others trapped. pic.twitter.com/RdktHPW4Vn— Nova Intel (@intel_nova) March 17, 2026
"I'm a dead man already, just please come help us" - Iraanse politiecommandant aldus WSJ
Israeli intelligence is insane. pic.twitter.com/Gasb7Mvdln— Noah Rothman (@NoahCRothman) March 18, 2026
'What keeps you awake at night? Nothing, I keep other people awake at night' (- Mattis, die hij ooit ontslagen heeft overigens)
Asked if he is afraid putting U.S. troops on the ground in Iran could turn into another Vietnam, President Trump responds: “No, I’m really not afraid of anything.” pic.twitter.com/IjO1iauaSc— OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026
Ellende boven Dubai
Witness videos captured missile interceptors launching and burning debris raining from the sky near the Dubai International Convention and Exhibition Centre. pic.twitter.com/hmaAinIvI9— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 18, 2026
