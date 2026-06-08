Liveblog oorlog. Israël gaat zonder Trumps zegen in tegenaanval en bestookt Iraanse doelen, ook hedenochtend Iraanse raketten richting Israël
De storm na de stilte in Liveblog 140. Liveblog 139 las u hier
Commandocentrum tijdens aanvallen op Iraanse doelen
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מפקד חיל-האוויר, אלוף עומר טישלר ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל-האוויר.— Israeli Air Force (@IAFsite) June 8, 2026
צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות נגד מי שמאיים על מדינת ישראל. pic.twitter.com/OsyyCX0FWN
Okay, gisteravond dus: ineens Iraanse ballistische raketten en Houthi-projectielen richting Israël, volgens Iran wegens het aanhoudende Israëlische offensief tegen Iraanse proxy Hezbollah. Trump wilde écht niet dat Israël deze aanvallen zou vergelden. Tegen Israëlische media zei hij: "No one was hurt in the missile attack. If Netanyahu responds, this will continue and continue. We are very close to a deal to end the war, and it will be a good deal. I don't want this to derail the agreement. Both sides have attacked, and I don't want to see another attack." Tegen Axios iets soortgelijks ("Als Bibi in de tegenaanval gaat blijft het zoals de afgelopen 47 jaar, of de afgelopen 3000 jaar"). Tegen Fox News: "What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal." En tegen de Financial Times zei hij gisteren: "I call the shots. I call all the shots. Netanyahu doesn't call the shots."
Het leek er nog even op dat Israël onder druk van Trump bereid was een reactie uit te stellen, maar daar dacht de Big Yahu uiteindelijk toch anders over, want z'n zwaardmacht is sinds gisternacht weer onweersproken boven Iraans luchtruim aan het opereren. De IDF heeft nog niet gepubliceerd welke doelen het precies aangevallen heeft, maar spreekt wel van "militaire doelen van het Iraanse terreurregime in West- en Centraal-Iran aangevallen". Volgens Iraanse media is vanochtend de petrochemische raffinaderij Karun Mahshahr in de Khuzestan-provincie aangevallen, en de IDF bevestigt die aanval.
Ondertussen vinden er ook hedenochtend nog Iraanse aanvallen plaats op Israël. Veel projectielen worden onderschept, en van degene die er wel doorheen lijken te komen zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Afijn, wij gaan weer live om verslag te blijven doen van deze wapenstilstand.
Update 07:21 - Na gisteravond is er ook vanochtend nog een ballistische raket door de Houthi's op Israël afgevuurd.
Update 09:36 - Er circuleren onbevestigde berichten dat IRCG-opperbevelhebber Ahmad Vahidi gedood is door een Israëlische aanval. Hij werd op 1 maart 2026 benoemd.
Update 09:57 - De Israëlische luchtmacht publiceert een verslag van de aanvallen: "Tientallen gevechtsvliegtuigen van de Luchtmacht, onder leiding van Militaire Inlichtingendienst, hebben kort geleden een grootschalige aanval voltooid tegen strategische verdedigingssystemen van het Iraanse terreurregime. In de afgelopen periode zijn verdedigingssystemen opgesteld in verschillende ruimtes in Iran, als onderdeel van de inspanningen van het regime om zijn detectie- en verdedigingscapaciteiten te herstellen die beschadigd raakten tijdens operatie 'Lion's Roar' – de aanval leidde tot de vernietiging van deze systemen. Tijdens operatie 'Lion's Roar' heeft de IDF diepgaande schade toegebracht aan de verdedigingssystemen van het Iraanse terreurregime. De voltooide aanvallen helpen om de operationele vrijheid van de Luchtmacht in het Iraanse luchtruim nog verder te vergroten."
Update 10:07 - RTL Nieuws schrijft: "In stilte zijn de Nederlandse ambassadeur en een deel van het ambassadepersoneel teruggekeerd in Teheran. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken (CDA) tegen RTL Nieuws. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de veiligheid tijdelijk verplaatst naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe." Weer lekker Starlinks smokkelen zeker!!!
Update 10:37 - Naar verluidt vonden er zojuist nieuwe Israëlische aanvallen plaats rondom Teheran.
עשרות מטוסי קרב של חיל-האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.— Israeli Air Force (@IAFsite) June 8, 2026
בתקופה האחרונה, הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי' – התקיפה… pic.twitter.com/b2r2Hdqf8Q
Iraanse petrochemische raffinaderij Karun Mahshahr
Video footage posted to Telegram appears to show smoke rising from the Karun Petrochemical Company in Bandar-e Mahshahr, Khuzestan Province of Southwestern Iran, following a missile strike by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/8feVBMbGvh— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026
Ook hedenochtend: onderscheppingen van Iraanse raketten boven Israël
⚡️Update, Hebrew media:— Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 8, 2026
1- A missile fell in central Israel. No casualties were reported. (Photo 1)
2- Photos of interceptions over central Israel.
3- This missile attack was a joint attack by Iran and the Houthis (1 missile from Yemen and 9 from Iran. )
4- damage to… https://t.co/y2Dc6xaw4m pic.twitter.com/9GkLJCwMFy
Apparent interception of an Iranian ballistic missile seen over Southern Israel. pic.twitter.com/Ajtlo7H6mk— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026
Trails from missile interceptors leading to puffs indicting the successful interception of Iranian ballistic missiles, seen in the sky over Central Israel. pic.twitter.com/F7IT5rvtNN— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026
Large fragment from an Iranian ballistic missile seen near Jericho in the West Bank. pic.twitter.com/q9niPRgWYW— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026
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