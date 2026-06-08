Okay, gisteravond dus: ineens Iraanse ballistische raketten en Houthi-projectielen richting Israël, volgens Iran wegens het aanhoudende Israëlische offensief tegen Iraanse proxy Hezbollah. Trump wilde écht niet dat Israël deze aanvallen zou vergelden. Tegen Israëlische media zei hij: "No one was hurt in the missile attack. If Netanyahu responds, this will continue and continue. We are very close to a deal to end the war, and it will be a good deal. I don't want this to derail the agreement. Both sides have attacked, and I don't want to see another attack." Tegen Axios iets soortgelijks ("Als Bibi in de tegenaanval gaat blijft het zoals de afgelopen 47 jaar, of de afgelopen 3000 jaar"). Tegen Fox News: "What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal." En tegen de Financial Times zei hij gisteren: "I call the shots. I call all the shots. Netanyahu doesn't call the shots."

Het leek er nog even op dat Israël onder druk van Trump bereid was een reactie uit te stellen, maar daar dacht de Big Yahu uiteindelijk toch anders over, want z'n zwaardmacht is sinds gisternacht weer onweersproken boven Iraans luchtruim aan het opereren. De IDF heeft nog niet gepubliceerd welke doelen het precies aangevallen heeft, maar spreekt wel van "militaire doelen van het Iraanse terreurregime in West- en Centraal-Iran aangevallen". Volgens Iraanse media is vanochtend de petrochemische raffinaderij Karun Mahshahr in de Khuzestan-provincie aangevallen, en de IDF bevestigt die aanval.

Ondertussen vinden er ook hedenochtend nog Iraanse aanvallen plaats op Israël. Veel projectielen worden onderschept, en van degene die er wel doorheen lijken te komen zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Afijn, wij gaan weer live om verslag te blijven doen van deze wapenstilstand.

Update 07:21 - Na gisteravond is er ook vanochtend nog een ballistische raket door de Houthi's op Israël afgevuurd.

Update 09:36 - Er circuleren onbevestigde berichten dat IRCG-opperbevelhebber Ahmad Vahidi gedood is door een Israëlische aanval. Hij werd op 1 maart 2026 benoemd.

Update 09:57 - De Israëlische luchtmacht publiceert een verslag van de aanvallen: "Tientallen gevechtsvliegtuigen van de Luchtmacht, onder leiding van Militaire Inlichtingendienst, hebben kort geleden een grootschalige aanval voltooid tegen strategische verdedigingssystemen van het Iraanse terreurregime. In de afgelopen periode zijn verdedigingssystemen opgesteld in verschillende ruimtes in Iran, als onderdeel van de inspanningen van het regime om zijn detectie- en verdedigingscapaciteiten te herstellen die beschadigd raakten tijdens operatie 'Lion's Roar' – de aanval leidde tot de vernietiging van deze systemen. Tijdens operatie 'Lion's Roar' heeft de IDF diepgaande schade toegebracht aan de verdedigingssystemen van het Iraanse terreurregime. De voltooide aanvallen helpen om de operationele vrijheid van de Luchtmacht in het Iraanse luchtruim nog verder te vergroten."

Update 10:07 - RTL Nieuws schrijft: "In stilte zijn de Nederlandse ambassadeur en een deel van het ambassadepersoneel teruggekeerd in Teheran. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken (CDA) tegen RTL Nieuws. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de veiligheid tijdelijk verplaatst naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe." Weer lekker Starlinks smokkelen zeker!!!

Update 10:37 - Naar verluidt vonden er zojuist nieuwe Israëlische aanvallen plaats rondom Teheran.