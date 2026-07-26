We zitten weer op het punt dat eigenlijk al in de lucht hing toen president Trump liet weten dichtbij een beslissing over een 'massive attack' op Iran te zijn, namelijk een pauze van het militaire geweld om toch maar weer de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel af te wachten. De tweede nacht op rij dat de wapenstilstand weer echt een wapenstilstand was na 13 dagen van aanvallen over en weer. In de NY Times verscheen een uitgebreid kijkje achter de schermen van de war room waarin verschillende mensen uit Trumps kringen worden aangehaald over het voorlopige plan de campagne. Het beeld, niet geheel verrassend: de adviseurs (waaronder hoogste militair Dan 'Razin' Cain) hebben weinig vertrouwen in militaire escalatie, er wordt zoals in het liveblog van vrijdag al te lezen was serieus gevreesd voor de stapel met Amerikaanse luchtverdedigingsmunitie en zelfs als er voor een 'massive attack' wordt gekozen geloven maar weinig insiders dat het de kans dat Iran inbindt aan de onderhandelingstafel vergroot. Zodoende gaat het plan voor die enorme Amerikaanse aanval weer in Trumps ijskast. Alles staat weer stil en ook op zee, waar de VS volgens CENTCOM al 12 schepen hebben onderschept die langs de Amerikaanse blokkade probeerden te varen. Ook nog goed nieuws, soort van: het Department of War heeft het Amerikaanse dodental in de oorlog VERLAAGD van 18 naar 14 doden, omdat er 4 doden vielen na het ondertekenen van het staakt-het-vuren en dus, naar verluidt tot ongenoegen van de nabestaanden, toch niet meetellen. We houden maar weer een oogje in het zeil.

Update 10:34 - Nieuwe speler op het veld! Iran zegt dat een van haar schepen op de Kaspische Zee is aangevallen door OEKRAÏNE. Kan kloppen want Zelensky schiet wel vaker op Russische schepen die over de Kaspische Zee naar Iran varen.

Update 11:34 - Ook de Revolutionaire Garde laat officieel weten dat het tijdelijk gestopt is met 'vergeldingsbombardementen'.