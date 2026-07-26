Oorlog Iran. Tweede nacht op rij GEEN bommen, 'plannen voor militaire escalatie weer op de plank'
Zie ook: het liveblog van gisteren
The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn't comply, and boarded 2 to ensure total compliance.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026
Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO
We zitten weer op het punt dat eigenlijk al in de lucht hing toen president Trump liet weten dichtbij een beslissing over een 'massive attack' op Iran te zijn, namelijk een pauze van het militaire geweld om toch maar weer de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel af te wachten. De tweede nacht op rij dat de wapenstilstand weer echt een wapenstilstand was na 13 dagen van aanvallen over en weer. In de NY Times verscheen een uitgebreid kijkje achter de schermen van de war room waarin verschillende mensen uit Trumps kringen worden aangehaald over het voorlopige plan de campagne. Het beeld, niet geheel verrassend: de adviseurs (waaronder hoogste militair Dan 'Razin' Cain) hebben weinig vertrouwen in militaire escalatie, er wordt zoals in het liveblog van vrijdag al te lezen was serieus gevreesd voor de stapel met Amerikaanse luchtverdedigingsmunitie en zelfs als er voor een 'massive attack' wordt gekozen geloven maar weinig insiders dat het de kans dat Iran inbindt aan de onderhandelingstafel vergroot. Zodoende gaat het plan voor die enorme Amerikaanse aanval weer in Trumps ijskast. Alles staat weer stil en ook op zee, waar de VS volgens CENTCOM al 12 schepen hebben onderschept die langs de Amerikaanse blokkade probeerden te varen. Ook nog goed nieuws, soort van: het Department of War heeft het Amerikaanse dodental in de oorlog VERLAAGD van 18 naar 14 doden, omdat er 4 doden vielen na het ondertekenen van het staakt-het-vuren en dus, naar verluidt tot ongenoegen van de nabestaanden, toch niet meetellen. We houden maar weer een oogje in het zeil.
Update 10:34 - Nieuwe speler op het veld! Iran zegt dat een van haar schepen op de Kaspische Zee is aangevallen door OEKRAÏNE. Kan kloppen want Zelensky schiet wel vaker op Russische schepen die over de Kaspische Zee naar Iran varen.
Update 11:34 - Ook de Revolutionaire Garde laat officieel weten dat het tijdelijk gestopt is met 'vergeldingsbombardementen'.
Vice President JD Vance and Joint Chiefs Chairman Gen. Dan Caine reportedly urged caution as Trump considered escalating the conflict with Iran.— Clash Report (@clashreport) July 26, 2026
Caine warned about dwindling U.S. weapons stockpiles and the broader risks of a prolonged military campaign.
Following nearly two… pic.twitter.com/WFwTOtKEXW
Footage of US forces firing a Hellfire air-to-surface missile into the engine room of the tanker LAVINE in the Gulf of Oman as it tried to run the blockade of Iran. pic.twitter.com/tY6UPspFD8— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 25, 2026
Beeld: de war room
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog 14-daagse oorlog. Géén nachtelijke Amerikaanse aanvallen, Trump: 'We zijn met Iran in gesprek'
Weer een Grondmarmotdag, maar dan net anders
Oorlog Iran. Zevende nacht Amerikaanse aanvallen op rij, Iran vuurt raketten af Koeweit en Jordanië
De wapens stonden weer eens niet stil
Liveblog oorlog Iran. Trump vreest moordaanslag, waarschuwt: ‘Het hele land zal dan worden vernietigd’
'Duizend raketten gericht op Iran staan klaar, duizenden meer beschikbaar'
Liveblog oorlog. Gesprekken in Qatar niet rampzalig verlopen, Iran weigert atoomagentschap toegang te verlenen tot 'gebombardeerde of beschadigde locaties'
Liveblog nummer 170, niet te verwarren met nummer 169, die las u hier
Liveblog oorlog. Trump: 'Amerikaanse en Iraanse delegaties vandaag bijeen in Doha', Iran ONTKENT
Moeite met datumprikkers in Liveblog 168. Liveblog 167 las u hier
Liveblog oorlog. Amerika slaat weer terug, Iran valt Bahrein en Koeweit aan, staakt-het-vuren op losse schroeven
Liveblog 166, niet te verwarren met 165, die las u hier