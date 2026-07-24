Liveblog 13-daagse oorlog. 'Snelheid waarmee Iran geraakte doelen herbouwt is zorgwekkend, precisie- en luchtverdedigingsmunitie VS raakt op'
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.@POTUS: "We're doing very well against the Islamic Republic of Iran—we're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same... they've got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon." pic.twitter.com/3PfEOnMroy— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 23, 2026
Nou zullen we maar weer? CENTCOM schreef vijf uur geleden: "Strijdkrachten van het U.S. Central Command (CENTCOM) hebben op 23 juli om 21.00 uur (Eastern Time) met succes de dertiende opeenvolgende nacht van aanvallen op Iran voltooid. CENTCOM richtte zich op Iraanse militaire commandocentra, opslagplaatsen voor drones, communicatienetwerken, locaties voor kustbewaking en maritieme capaciteiten, om zo de dreiging die Iran vormt voor civiele zeevarenden en commerciële schepen in de Straat van Hormuz verder te verminderen. De internationale vaarroute blijft open voor doorvaart, ondanks recente aanvallen door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Commerciële schepen blijven vrij door de zeestraat varen, ondersteund door het Amerikaanse leger." Iran viel naar goed gebruik weer Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aan.
Op 20 juli bleek al dat er in Amerikaanse inlichtingenkringen grote vraagtekens gezet worden bij de effectiviteit van deze reeks aanvallen, en lijkt de lezing dat het Iran niet van positie zal doen veranderen. En nu schrijft de Wall Street Journal op basis van satellietfoto-analyses dat Iran de schade van de Amerikaans-Israëlische aanvallen van afgelopen maanden veel sneller hersteld dan verwacht:
"Volgens Israëlische en westerse functionarissen – en op basis van een analyse van satellietbeelden – heeft Iran de infrastructuur die de afgelopen maanden door Amerikaanse en Israëlische bombardementen was beschadigd, in hoog tempo hersteld; dit varieert van diep in bergen verscholen raketbases tot bruggen, havens en productiefaciliteiten. De sneller dan verwachte voortgang baart sommige Israëlische functionarissen zorgen." (...) Ran Kochav, voormalig commandant van de Israëlische lucht- en raketverdediging, stelde dat dit snelle herstel overeenkomt met de vaardigheden die Iran eerder toonde bij het heropbouwen van zijn infrastructuur en raketvoorraad na het twaalfdaagse conflict tussen Israël en Iran van afgelopen juni – dus nog vóór het nieuwe conflict in februari uitbrak. "Ze hebben hun voorraden weer aangevuld," zei hij. "Ze beschikken over zeer indrukwekkende capaciteiten op het gebied van industrialisatie en wederopbouw.""
En dan schrijft CBS News ook nog dat de Amerikaanse precisiemunitie en luchtverdedigingsmunitie er in hoog tempo doorheen geblazen wordt, wat tot spanning in Trumps team zou leiden:
"Het hoge tempo waarmee de VS in het Midden-Oosten een deel van hun meest geavanceerde onderscheppingsraketten voor luchtverdediging en precisiegeleide wapens verbruiken, zorgt voor grote spanningen binnen de regering-Trump nu het conflict van president Trump met Iran opnieuw escaleert. Dit melden Amerikaanse militaire en inlichtingenfunctionarissen die bekend zijn met interne analyses. (...) Amerikaanse functionarissen, die vanwege de gevoeligheid van het onderwerp op voorwaarde van anonimiteit met CBS News spraken, verklaarden dat de VS het tempo waarin ze in de beginfase van de campagne tegen Iran precisiemunitie verbruikten, niet kunnen volhouden. De defensie-industrie is niet toegerust om snel genoeg raketten te produceren ter aanvulling van de munitie die is afgevuurd of is overgedragen aan U.S. Central Command – het commando dat toezicht houdt op het conflict. Hierdoor komen de voorraden steeds verder onder druk te staan, terwijl de militaire operaties voortduren."
En dan rijst heel binnenkort natuurlijk de vraag: de-escaleert Trump terug naar de onderhandelingstafel, of escaleert hij om de taak gedaan te krijgen - waarbij het inmiddels onduidelijk is wat die taak dan precies is.
Afijn, wij maar weer live.
U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of the 13th consecutive night of strikes against targets in Iran designed to diminish the threat that Iran poses to commercial shipping in the region. pic.twitter.com/fjbZvzXvHw— OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026
En die strijders blijven hier gewoon nacht na nacht doorheen vliegen hè
Iran’s state-run Mehr News Agency reports that air defenses have been activated to “counter hostile targets” to the east of Tehran. pic.twitter.com/ErRl9YcxVA— OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026
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