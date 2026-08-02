Liveblog Iran. Deal dichtbij volgens Trump: 'Geen nieuwe aanval op verzoek van Iran en andere landen uit de regio'
Van dreigement naar deal?
“The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/Ylmlm06j3E— The White House (@WhiteHouse) August 2, 2026
Na een paar dagen Trumpiaans Truthen en uithalen ("We're going to beat the f***ing sh** out of them) leek het er even op dat we de zwaarste Amerikaanse aanval op Iran tot nu toe konden verwachten, maar zoals wel vaker wanneer iets het geval lijkt bij Trump lijkt het juist niet te blijken. Die zware aanval, die kwam niet, en de reden daarvoor gaf Trump afgelopen nacht in een lange Truth: "De VS zijn volledig gevechtsklaar en gereed om op te treden tegen de Islamitische Republiek Iran, met een niveau van militaire slagkracht en macht dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is vertoond. Desondanks hebben Iran en andere landen in het Midden-Oosten ons zojuist verzocht af te zien van een aanval, aangezien er overeenstemming is bereikt over de contouren van een akkoord. Dit zou voorzien in de onmiddellijke en volledige openstelling van de Straat van Hormuz en een einde maken aan de nucleaire dreiging van Iran. Op basis van dit verzoek heb ik – in het belang van de toekomst van de wereld en het voortbestaan van een succesvol en welvarend Iran – besloten de aanval af te blazen, mits er snel een akkoord kan worden gesloten. Israël schaart zich achter dit voornemen. Aan de slag allemaal, en zorg dat het voor elkaar komt."
Vooral Trumps boezemvriend Bin Salman zou volgens Barak Ravid van Axios hebben aangedrongen op uitstel/afstel van de aanval: "De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman sprak zaterdag met president Trump en uitte zijn bezorgdheid over zijn plannen voor massale nieuwe aanvallen tegen Iran, volgens twee Amerikaanse functionarissen en een derde bron met kennis van de oproep." Saudi-Arabië zou bij een Amerikaanse aanval immers een van de voornaamste doelwitten zijn van Iraanse vergelding, en omdat er ditmaal energiedoelen in Iran op de aanvalsplanning stonden werd de dreiging van een zwaardere Iraanse vergelding op Amerikaanse bondgenoten in het Midden-oosten ook groter.
Maar over aanvallen hoeven we het zeker en gewis 24 uur lang niet te hebben nu een deal voor de 24e keer (?) dichtbij lijkt. Het eerdere Memorandum of Understanding bleek niets meer dan een inlegvelletje dus waar het ditmaal op uitdraait, en hoe stil de wapenstilstand nu weer blijkt, gaan we maar weer LIVE bekijken.
Trump afgelopen woensdag na de Iraanse aanval op een olietanker bij Egypte
"We're going to hit them very hard."— Fox News (@FoxNews) July 29, 2026
President Trump warns adversaries that the U.S. is prepared to respond forcefully following a drone attack on an LNG tanker off the coast of Egypt.
Trump signaled that retaliation is imminent despite requests from adversaries to hold back.… pic.twitter.com/SMOUuj5qGT
Er komt nooit een eind aan CENTCOM-sfeerbeelden
A U.S. Army CH-47 Chinook helicopter prepares to land in the Middle East. The Chinook is a tandem-rotor aircraft designed to transport personnel, equipment, and supplies in a variety of environments. pic.twitter.com/lCFg8fjJtf— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 1, 2026
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