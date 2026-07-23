Liveblog TWEEDE 12-DAAGSE OORLOG. Nieuwe aanvallen tussen Amerika en Iran, Houthi's vallen Saoedische olietankers aan
Groot verschil wel met de vorige 12-daagse oorlog van 13 t/m 24 juni 2025: Israël doet niet mee met de aanvallen en is ook geen doelwit van Iraanse tegenaanvallen
.@POTUS on the Islamic Republic of Iran: "They're getting hit so hard, and they want to make a deal — but I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready." pic.twitter.com/JBbdi5BXMD— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 22, 2026
Van harte allemaal met de tweede editie! En het bleef nog lang onrustig aan de pomp. Zowel Amerika als Iran zeggen nu dat hun aanvallen steeds een proportionele vergelding zijn op de aanvallen van de ander, en het einde lijkt wel echt even zoek. Trump schreef gistermiddag: "any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT". En de Iraanse MinBuz Abbas Araghchi reageeerde daarop met: "Our defense doctrine is clear: eye for an eye. Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response. Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets."
Afijn, CENTCOM schreef drie uur geleden: "Op 22 juli om 22.30 uur (Eastern Time) voerden strijdkrachten van het U.S. Central Command (CENTCOM) voor de twaalfde achtereenvolgende nacht aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse strijdkrachten bestookten Iraanse militaire doelen, waaronder maritieme capaciteiten, opslagfaciliteiten voor raketten en drones, kustbewakingsposten en luchtverdedigingssystemen. Door deze aanvallen wordt het vermogen van Iran om civiele zeevarenden en commerciële schepen aan te vallen verder ingeperkt. Deze maand hebben Amerikaanse strijdkrachten tientallen Iraanse militaire locaties op het land aangevallen en tegelijkertijd de blokkade van Iran op zee hervat. Tot nu toe heeft CENTCOM negen commerciële schepen omgeleid en één schip onklaar gemaakt om te voorkomen dat schepen Iraanse havens binnenvaren of verlaten." Iran zegt dat het vannacht Amerikaanse doelwitten in Koeweit heeft aangevallen.
Ondertussen mengen ook de Houthi's zich in het feestgedruis, en lijkt in Jemen zelf ook een nieuw burgeroorlog-achtig conflict te ontluiken tussen de Houthi's en groeperingen die loyaal zijn aan Saoedi-Arabië en de Emiraten (zie beelden na breek). De Houthi's vielen afgelopen nacht maar liefst twee Saoedische olietankers aan (zie onderstaand), te weten de schepen LAYLA en ENCELIA.
Nou valt er dan nog wél iets te lachen vandaag? Zeker, want Trump heeft een deal gesloten waarmee de Saudi's uranium mogen gaan verrijken! Volgens zowel Amerika als de Saudi's enkel en alleen voor het opwekken van energie, maar Israël is er iets minder gerust op, en dan heeft de deal i.t.t. tot degene die Biden destijds probeerde te sluiten, ook nog eens niet als voorwaarde dat het land de banden met Israël normaliseert.
Afijn, wij gaan maar weer eens live.
Naschrift 09:14 - Trump was gisteren persoonlijk aanwezig bij de aankomst van de lichamen van vier omgekomen militairen. Het was zijn derde aanwezigheid bij zo'n overdracht. De families van de slachtoffers vlogen mee op Air Force One.
Trumps derde keer bij een 'dignified transfer'
🇺🇸 NOW: President Trump takes part in the dignified transfer of four US troops kiIIed in the Middle East— Nick Sortor (@nicksortor) July 22, 2026
May God bless the souls of our fallen 🙏🏻
- 1st Lt. Tyler James Feehan, 25, of Ewa Beach, Hawaii
- Sgt. Angel Rampersad, 28, of New York
- Sgt. Michael Emmanuel Swinton, 30,… pic.twitter.com/Yk2A8aS9eT
President Trump is set to attend a dignified transfer Wednesday for U.S. forces killed in Iranian strikes in recent days, and called them "great heroes" before taking off.— CBS News (@CBSNews) July 22, 2026
“We’re going to honor them,” Trump said. “For me, it's one of the hardest things to do as a president but… pic.twitter.com/Xn6QBinJKW
CENTCOM-sfeerbeeld
U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of a twelfth consecutive night of strikes against military targets in Iran, to include maritime capabilities, missile and drone storage facilities, coastal surveillance sites, and air defense assets across areas of… pic.twitter.com/9TybEdPspz— OSINTdefender (@sentdefender) July 23, 2026
Houthi's smoken twee Saoedische olietankers
Following reports that the Yemeni Houthis struck a Saudi tanker 70nm west of Al-Shuqaiq, Saudi Arabia, the Houthi military spokesperson has said that they in fact struck two tankers, LAYLA and ENCELIA, for violating he Houthis’ self-imposed blockade of vessels traveling to and… pic.twitter.com/Jw74DfILeo— OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2026
BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026
Deze twee
Yemen's Houthis confirm they carried out an attack targeting a pair of Saudi oil tankers in the Red Sea.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026
Houthi forces carried out the attack using missiles and drones, reportedly hitting the tankers Encelia and Layla north of the Bab al-Mandab Strait. pic.twitter.com/MjW0sOnRs4
Ook nog: nieuwe gevechten ín Jemen tussen Houthi's en door Saoedi's/Emiraten gesteunde oppositie
🇾🇪 Heavy clashes erupted overnight in southern Yemen between Ansarallah-aligned forces and fighters affiliated with the UAE-backed Southern Transitional Council (STC), according to regional reports.— Drop Site (@DropSiteNews) July 22, 2026
🔹 Fighting is concentrated west of Al-Dhale province, particularly around… pic.twitter.com/roS8AYjC4d
UPDATE : Clashes along the Al-Fakher and Al-Jab fronts resulted in severe casualties for Houthi forces fighting Dhala axis troops.— Inside the conflict (@InsidConflict) July 23, 2026
Twenty-three militia members, including two field commanders, were killed while dozens more suffered injuries during the heavy engagements. https://t.co/xUf1sDlKsB
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