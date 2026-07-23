Groot verschil wel met de vorige 12-daagse oorlog van 13 t/m 24 juni 2025 : Israël doet niet mee met de aanvallen en is ook geen doelwit van Iraanse tegenaanvallen

Van harte allemaal met de tweede editie! En het bleef nog lang onrustig aan de pomp. Zowel Amerika als Iran zeggen nu dat hun aanvallen steeds een proportionele vergelding zijn op de aanvallen van de ander, en het einde lijkt wel echt even zoek. Trump schreef gistermiddag: "any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT". En de Iraanse MinBuz Abbas Araghchi reageeerde daarop met: "Our defense doctrine is clear: eye for an eye. Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response. Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets."

Afijn, CENTCOM schreef drie uur geleden: "Op 22 juli om 22.30 uur (Eastern Time) voerden strijdkrachten van het U.S. Central Command (CENTCOM) voor de twaalfde achtereenvolgende nacht aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse strijdkrachten bestookten Iraanse militaire doelen, waaronder maritieme capaciteiten, opslagfaciliteiten voor raketten en drones, kustbewakingsposten en luchtverdedigingssystemen. Door deze aanvallen wordt het vermogen van Iran om civiele zeevarenden en commerciële schepen aan te vallen verder ingeperkt. Deze maand hebben Amerikaanse strijdkrachten tientallen Iraanse militaire locaties op het land aangevallen en tegelijkertijd de blokkade van Iran op zee hervat. Tot nu toe heeft CENTCOM negen commerciële schepen omgeleid en één schip onklaar gemaakt om te voorkomen dat schepen Iraanse havens binnenvaren of verlaten." Iran zegt dat het vannacht Amerikaanse doelwitten in Koeweit heeft aangevallen.

Ondertussen mengen ook de Houthi's zich in het feestgedruis, en lijkt in Jemen zelf ook een nieuw burgeroorlog-achtig conflict te ontluiken tussen de Houthi's en groeperingen die loyaal zijn aan Saoedi-Arabië en de Emiraten (zie beelden na breek). De Houthi's vielen afgelopen nacht maar liefst twee Saoedische olietankers aan (zie onderstaand), te weten de schepen LAYLA en ENCELIA.

Nou valt er dan nog wél iets te lachen vandaag? Zeker, want Trump heeft een deal gesloten waarmee de Saudi's uranium mogen gaan verrijken! Volgens zowel Amerika als de Saudi's enkel en alleen voor het opwekken van energie, maar Israël is er iets minder gerust op, en dan heeft de deal i.t.t. tot degene die Biden destijds probeerde te sluiten, ook nog eens niet als voorwaarde dat het land de banden met Israël normaliseert.

Afijn, wij gaan maar weer eens live.

Naschrift 09:14 - Trump was gisteren persoonlijk aanwezig bij de aankomst van de lichamen van vier omgekomen militairen. Het was zijn derde aanwezigheid bij zo'n overdracht. De families van de slachtoffers vlogen mee op Air Force One.