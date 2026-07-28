Liveblog. Netanyahu vandaag in Witte Huis. Ondanks wapenstilstand Israël, Saoedi-Arabië, Jordanië en Irak aangevallen met drones
Even geen schermutselingen tussen Amerika en Iran, maar wel elders plaatselijke dronegedruis
"Prime Minister Netanyahu opposes sending the F-35s to Turkey..."@POTUS: "Nobody tells me what we should be selling or not. Turkey has been a tremendous ally." pic.twitter.com/8gSzavJ6Ce— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 27, 2026
Vandaag vindt de achtste ontmoeting met Netanyahu van Trumps tweede termijn in het Witte Huis plaats, en zoals altijd zijn er wat spanningen vooraf. Netanyahu is blij dat Trump de Iraanse duimschroeven weer aangedraaid heeft met nieuwe aanvallen afgelopen weken (al is de effectiviteit ervan onduidelijk). Maar over die voorgenomen verkoop van F-35's aan Turkije is Netanyahu minder te spreken, zeker gezien Turkije zich periodiek extreem vijandig uitlaat over Israël en Erdogan en ministers openlijk verkondigen 'Jeruzalem te zullen heroveren'. Maar u kent Trump; voor hem is niets zo krenkend als de beeldvorming dat anderen hem opdragen wat te doen, dus Netanyahu moet dit erg voorzichtig spelen.
Dan, heel veel drone-aanvallen gisteren, waarvan de herkomst deels nog onderzocht wordt. Israël schoot er twee neer vlak voor de Jordaanse grens en de herkomst is nog onduidelijk. Saoedi-Arabië onderschepte drones onderweg naar olie-faciliteiten, o.a. in hoofdstad Riyad, en zouden afkomstig zijn van door Iran gesteunde milities in Irak en de Houthi's in Jemen. Ook Jordaniën en Irak schoten meerdere drones neer, die in het Iraakse geval onderweg waren naar Koerdisch-Iraanse oppositiegroepen in het Noorden, maar de exacte herkomst daarvan is ook nog onduidelijk. Kortom, veel mysterie in de Arabische Nachten!
Wij maar weer eens live, in afwachting van de Bibi Persco in DC.
Update 08:32 - Ook deze ochtend weer drones onderschept door Jordanië.
Update 08:34 - Ook Zelensky is in het Witte Huis vandaag. Soort Hebreeuwse themadag! Trump heeft overigens gezegd dat hij onder de indruk is van Oekraïense aanvallen zo diep in Rusland, en hij vindt Zelensky dus 'steeds meer een winnaar'.
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