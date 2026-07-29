Nou, die duurde langer dan iedereen gedacht en korter dan iedereen gehoopt had. Dus daar gaan we maar weer! CENTCOM schreef gistermiddag dat Iran ineens een "gepoogde verrassingsaanval" met ballistische raketten uitvoerde op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten, later bleek dat om Jordanië te gaan. Vervolgens zag Amerika zich genoodzaakt terug te slaan, al koos het daarbij niet voor Iran zelf, maar voor een preventieve aanval tegen door Iran gesteunde milities in Irak. CENTCOM schreef vijf uur geleden:

"Op 28 juli voerden het Amerikaanse Central Command en de Saoedische strijdkrachten precisieaanvallen uit in Irak tegen aan Iran gelieerde terroristen; zij handelden in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en hadden als doel Amerikaanse troepen en Saoedische energie-infrastructuur aan te vallen. Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen bestookten diverse logistieke locaties en wapenopslagplaatsen van terroristen in Oost-Irak. Dit was een krachtige reactie op meer dan dertig droneaanvallen die in de afgelopen 72 uur in opdracht van de IRGC waren uitgevoerd. De ongeoorloofde aanvallen op Amerikaanse troepen waren niet succesvol. Tussen februari en april 2026 vonden er meer dan 600 aanvalspogingen plaats door aan Iran gelieerde terroristische milities in Irak, gericht op Amerikaanse burgers en faciliteiten. De IRGC en de terroristische groeperingen die als hun gevolmachtigden optreden, moeten een einde maken aan deze aanvallen om verdere militaire reacties van de VS te voorkomen."

In ander nieuws was Netanyahu gisteren bij Trump op bezoek in het Witte Huis, en in tegenstelling tot voorgaande keren was er geen openbaar persmoment met draaiende camera's, we moeten het doen met een paar foto's en Trumps bijsluiter: "Prime Minister Bibi Netanyahu of Israel, along with myself and Representatives. Had a very good meeting! Obviously, many important subjects were discussed." Ook werd Netanyahu niet bij de voordeur ontvangen, maar kwam opnieuw zonder draaiende camera's binnen via de zijdeur. De lezing van dit lage profiel (zo zeg je dat in het Nederlands) lijkt te zijn dat zowel de VS als Israël van de perceptie af willen dat Israël Amerika steeds opnieuw de oorlog intrekt.

Onderstaand bijzonder beeld van Netanyahu en Zelensky op de begrafenis van Lindsey Graham, zeker gezien Oekraïne eergisteren een Iraans commercieel schip in de Kaspische Zee aanviel, en Iran vervolgens met vergelding tegen Oekraïne begon te overwegen. Afijn, wij maar weer eens live!