Liveblog oorlog Iran. Derde dag gevechtspauze, CENTCOM-commandant Cooper raadde nieuwe aanvallen af: 'Niet langer effectief'
Wapenstilstand weer wat meer wapenstilstand, net als gisteren
De wapens staan al drie dagen op standje stil en daarmee mogen we weer openlijk spreken van een wapenstilstand. Deze gevechtspauze heeft alles te maken met een advies dat CENTCOM-commandant Cooper aan Trump heeft gegeven, zo schrijft Barak Ravid van Axios: "De hoogste Amerikaanse militaire commandant in het Midden-Oosten, Adm. Brad Cooper, heeft aanbevolen te stoppen met de bombardementen rond de Straat van Hormuz omdat het de limiet van zijn effectiviteit heeft bereikt, volgens twee bronnen met kennis van zijn positie." Komt in het rijtje redenen uit andere Amerikaanse media om de bombardementen te stoppen. Zo schrijft The Wall Street Journal over schaarse defensievoorraden, schreef de Washington Post al eerder over twijfels bij inlichtingendiensten over de effectiviteit van de aanvallen en wist NBC News dat er spanningen in Trumps team ontstaan doordat de precisiemunitie er wel heel snel doorheen gaat.
Redenen te over dus, waarmee we in de onzekere pauzefase tussen oorlog en vrede zitten, beter bekend als 'we zijn in gesprek'. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft laten weten ook te stoppen met aanvallen en blij te zijn met 'de totale overwinning'. Gedurende die Iraanse feeststemming (de Iraanse slagkracht is verpulverd) en de onderhandelingen achter de schermen blijft Trumps escalatieplan natuurlijk gewoon op het bureau in The Oval Office liggen. Het beste nieuws rondom de gevechtspauze: tanken wordt mogelijk weer wat goedkoper!
En met die positieve noot gaan we maar weer eens live.
Nog altijd schermutselingen in de regio
A drone strike, presumably Iranian or Iranian-backed militias, was reportedly carried out against targets near a U.S. military base tonight.— OSINTdefender (@sentdefender) July 27, 2026
More to come. pic.twitter.com/5NCjJhzr2o
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De wapens stonden weer eens niet stil