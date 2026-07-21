Nou zullen we maar weer? CENTCOM schreef vier uur geleden over de 10e Amerikaanse aanvalsgolf op rij: "CENTCOM voerde op 20 juli om 21.00 uur (Eastern Time) opnieuw aanvallen uit op Iran. Amerikaanse strijdkrachten vielen Iraanse militaire commandocentra, maritieme capaciteiten, lanceerlocaties voor raketten en drones, en luchtverdedigingssystemen aan om het vermogen van Iran te ondermijnen om aanvallen te blijven uitvoeren op commerciële schepen die door de Straat van Hormuz varen."

En zo zal het waarschijnlijk nog wel even doorgaan komende dagen, maar de Washington Post schrijft nu dat in Amerikaanse inlichtingen-kringen geconcludeerd wordt dat deze nieuwe dagelijkse aanvallen de Iraanse positie aan de onderhandelingstafel niet zullen veranderen:

"Volgens een nieuwe inlichtingenanalyse, toegelicht door huidige en voormalige Amerikaanse functionarissen, is het onwaarschijnlijk dat de Iraanse regering ingrijpende gevolgen zal ondervinden of haar onderhandelingspositie zal versoepelen als gevolg van nieuwe Amerikaanse militaire aanvallen, zoals die momenteel plaatsvinden. Analisten van Amerikaanse inlichtingendiensten zijn volgens de functionarissen tevens tot de conclusie gekomen dat Teheran en Washington voorlopig vastzitten in een onbepaalde tussenfase tussen vrede en oorlog; een zorgwekkende situatie gezien het steeds dodelijkere karakter van de wederzijdse vijandelijkheden tussen beide landen. De huidige en voormalige functionarissen spraken op voorwaarde van anonimiteit over deze analyses, vanwege de gevoeligheid van de kwestie. De bevindingen, die aan de regering zijn gepresenteerd, lijken het dilemma te onderstrepen waarmee president Donald Trump wordt geconfronteerd in een conflict dat hij en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu eind februari zijn begonnen."

In ander inlichtingennieuws beweren de Israeli's nu dat Iran na de 12-daagse oorlog in juni 2025 duizenden kerncentrifuges naar 'Pickaxe Mountain' heeft verplaatst, en ze daar diep onder de grond neergezet hebben. Trump was hier op z'n minst vorige week al van op de hoogte overigens, want hij had het toen al over mogelijke aanvallen op diezelfde bergketen.

Nou, maar weer eens live?