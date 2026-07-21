Liveblog wapenstilstand. 10e nacht op rij wederzijdse aanvallen, 'VS inlichtingen denken niet dat aanvallen Iraanse positie veranderen'
Nacht 10 van De Stille Wapens
Deze 'waardige overdracht' is naar morgen verplaatst overigens
President Trump will attend the dignified transfer of our fallen heroes tomorrow evening at Dover Air Force Base.— Karoline Leavitt (@PressSec) July 20, 2026
The President and the entire White House are praying for their families. https://t.co/zNRGlgQztR
Nou zullen we maar weer? CENTCOM schreef vier uur geleden over de 10e Amerikaanse aanvalsgolf op rij: "CENTCOM voerde op 20 juli om 21.00 uur (Eastern Time) opnieuw aanvallen uit op Iran. Amerikaanse strijdkrachten vielen Iraanse militaire commandocentra, maritieme capaciteiten, lanceerlocaties voor raketten en drones, en luchtverdedigingssystemen aan om het vermogen van Iran te ondermijnen om aanvallen te blijven uitvoeren op commerciële schepen die door de Straat van Hormuz varen."
En zo zal het waarschijnlijk nog wel even doorgaan komende dagen, maar de Washington Post schrijft nu dat in Amerikaanse inlichtingen-kringen geconcludeerd wordt dat deze nieuwe dagelijkse aanvallen de Iraanse positie aan de onderhandelingstafel niet zullen veranderen:
"Volgens een nieuwe inlichtingenanalyse, toegelicht door huidige en voormalige Amerikaanse functionarissen, is het onwaarschijnlijk dat de Iraanse regering ingrijpende gevolgen zal ondervinden of haar onderhandelingspositie zal versoepelen als gevolg van nieuwe Amerikaanse militaire aanvallen, zoals die momenteel plaatsvinden. Analisten van Amerikaanse inlichtingendiensten zijn volgens de functionarissen tevens tot de conclusie gekomen dat Teheran en Washington voorlopig vastzitten in een onbepaalde tussenfase tussen vrede en oorlog; een zorgwekkende situatie gezien het steeds dodelijkere karakter van de wederzijdse vijandelijkheden tussen beide landen. De huidige en voormalige functionarissen spraken op voorwaarde van anonimiteit over deze analyses, vanwege de gevoeligheid van de kwestie. De bevindingen, die aan de regering zijn gepresenteerd, lijken het dilemma te onderstrepen waarmee president Donald Trump wordt geconfronteerd in een conflict dat hij en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu eind februari zijn begonnen."
In ander inlichtingennieuws beweren de Israeli's nu dat Iran na de 12-daagse oorlog in juni 2025 duizenden kerncentrifuges naar 'Pickaxe Mountain' heeft verplaatst, en ze daar diep onder de grond neergezet hebben. Trump was hier op z'n minst vorige week al van op de hoogte overigens, want hij had het toen al over mogelijke aanvallen op diezelfde bergketen.
Nou, maar weer eens live?
CENTCOM-sfeerbeeld
U.S. Central Command (CENTCOM) announced it concluded another round of strikes against Iran at 9:00 p.m. ET on July 20, targeting military command centers, maritime capabilities, missile and drone launch sites, and air defense systems for the tenth consecutive night intending to… https://t.co/e6VYmo3vt6 pic.twitter.com/A6b0lMqn4B— OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026
U.S. service members aboard amphibious assault ship USS Boxer (LHD 4) support flight operations day and night from the Arabian Sea as CENTCOM enforces the naval blockade against Iran. As of July 20, the U.S. military has redirected 7 commercial vessels and disabled 1 to prevent… pic.twitter.com/a1gtwipPUf— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026
Trump vorige week al over Pickaxe Mountain
JUST IN - Trump on Iran's Pickaxe Mountain: We're looking at Pickaxe because somebody said there's a little activity. We have cameras, they can read your name and a badge from space—and every area of Pickaxe. If they make any move, we immediately go and do whatever we have to do. pic.twitter.com/mWbLm5vIMb— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2026
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