Zelfs links is openlijk en unaniem (zolang je hem in dezelfde adem maar een fascist blijft noemen): Trump is op z'n eigen onnavolgbare manier een komisch genie

Het hele concept van Trump op begrafenissen is in de aard gewoon al heel grappig. Je wéét namelijk dat Trump het decorum en de eerbied mist om zich even echt plechtig te gedragen, en nu was deze begrafenis zelf ook al intrinsiek grappig omdat het de plotselinge dood Lindsey Graham betreft. De beste momenten hier als korte agmentjes, Trumps gehele toespraak onderaan.