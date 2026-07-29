Absolute bioscoop: Trump op begrafenis Lindsey Graham
Zelfs links is openlijk en unaniem (zolang je hem in dezelfde adem maar een fascist blijft noemen): Trump is op z'n eigen onnavolgbare manier een komisch genie
Moet ook gebeuren: Tic Tacje naast je mond gooien
President Trump unsuccessfully attempts to toss a Tic Tac into his mouth. pic.twitter.com/9wGY1oxesi— Acyn (@Acyn) July 28, 2026
Het hele concept van Trump op begrafenissen is in de aard gewoon al heel grappig. Je wéét namelijk dat Trump het decorum en de eerbied mist om zich even echt plechtig te gedragen, en nu was deze begrafenis zelf ook al intrinsiek grappig omdat het de plotselinge dood Lindsey Graham betreft. De beste momenten hier als korte agmentjes, Trumps gehele toespraak onderaan.
Hij deed wel echt z'n best (om niet in slaap te vallen)
President Trump during Rev. Tate’s remarks at Lindsey Graham’s funeral. pic.twitter.com/NhCs63z81U— Acyn (@Acyn) July 28, 2026
Uit volle borst meegelezen
The congregation singing at Lindsey Graham’s funeral. pic.twitter.com/Msmci2pzrp— Acyn (@Acyn) July 28, 2026
The way of men
Trump taps on Lindsey Graham's casket pic.twitter.com/NJtU4d7Led— Aaron Rupar (@atrupar) July 28, 2026
Improv
Trump takes issue with the Lindsey Graham eulogy he's reading: "Virtually everyone liked Lindsey. Well, not everybody. But it sounds good. I have to be honest. I have to veer from this for a second." pic.twitter.com/L5JwAXxWi0— Aaron Rupar (@atrupar) July 28, 2026
06-gate!
.@POTUS: Lindsey and I did not exactly get off to the best of starts. Running against each other back in 2016, Lindsey said something nasty — so naturally, I shared his personal cell phone number with the millions of people that happened to be watching. But it was Lindsey who had… pic.twitter.com/vmeBWm8KZL— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 28, 2026
En toch voelt dit ook waar
Incredibly touching moment between President Trump and Lindsey Graham’s sister, Darline, at the funeral service at the National Cathedral.— johnny maga (@johnnymaga) July 28, 2026
He genuinely cares about people. ❤️ pic.twitter.com/GP859RtgKC
Zelfde energie: 'Old Testament or New Testament?' 'I'd say probably equal'
Hele SPEECH!
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