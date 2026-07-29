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Absolute bioscoop: Trump op begrafenis Lindsey Graham

Zelfs links is openlijk en unaniem (zolang je hem in dezelfde adem maar een fascist blijft noemen): Trump is op z'n eigen onnavolgbare manier een komisch genie

Moet ook gebeuren: Tic Tacje naast je mond gooien

Het hele concept van Trump op begrafenissen is in de aard gewoon al heel grappig. Je wéét namelijk dat Trump het decorum en de eerbied mist om zich even echt plechtig te gedragen, en nu was deze begrafenis zelf ook al intrinsiek grappig omdat het de plotselinge dood Lindsey Graham betreft. De beste momenten hier als korte agmentjes, Trumps gehele toespraak onderaan.

Hij deed wel echt z'n best (om niet in slaap te vallen)

Uit volle borst meegelezen

The way of men

Improv

06-gate!

En toch voelt dit ook waar

Zelfde energie: 'Old Testament or New Testament?' 'I'd say probably equal'

Hele SPEECH!

Tags: Trump, begrafenis, Lindsey Graham
@Spartacus | 29-07-26 | 19:00 | 76 reacties

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