Na de oorlog die geen oorlog was zijn we nu weer terug bij de wapenstilstand die geen wapenstilstand is, en naar goed gebruik lijkt het einde weer eens zoek. Trump zei gisteren tegen Trey Yingst van Fox News: "We're going to beat the f***ing sh** out of them. We'll be hitting them hard. They're going to get a beating." Die uitspraak viel ongeveer samen met een novum, namelijk een drone-aanval tegen een Amerikaanse LNG-gastanker aangemeerd in de Egyptische Damietta-haven - zie beelden onderstaand. Iran heeft de aanval nog niet heel officieel opgeëist, maar twee anonieme Iraanse bronnen zeggen tegen de New York Times dat de aanval was "bedoeld om aan te tonen dat de wereldwijde scheepvaart en energievoorziening ernstiger verstoord zouden kunnen raken als Iran zou besluiten te escaleren." Ze zeggen echter niet nadrukkelijk dat de drones door Iran zelf afgevuurd werden, en mogelijk waren het gelieerde milities uit Jemen of Irak.

Amerika lanceerde gisteren een nieuwe aanvalsgolf tegen Iran, waarover CENTCOM vier uur geleden schreef: "Op 29 juli om 22.00 uur (Eastern Time) hebben strijdkrachten van het U.S. Central Command (CENTCOM) met succes een zware reeks aanvallen op Iran uitgevoerd, als reactie op de pogingen tot raketaanvallen op Amerikaanse troepen van de dag ervoor. Eenheden van CENTCOM bestookten tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in Iran, waaronder militaire commandocentra, faciliteiten voor raketten en drones, locaties voor kustbewaking en -verdediging, en maritieme capaciteiten. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging die uitgaat van Iran en zijn gevolmachtigden voor Amerikaanse troepen, de commerciële scheepvaart en buurlanden in de Golfregio verder te verminderen. Op 28 juli vuurde de IRGC vanuit Iran meerdere ballistische raketten af ​​in een poging tot een verrassingsaanval op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Alle Iraanse raketten werden succesvol onderschept."

Iran heeft ook weer ballistische raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, waarvan het gastland zegt vijf raketten neergeschoten te hebben, zonder dat er sprake was van slachtoffers. Kortom, het is weer een boeltje, waar Egypte sinds gisteren dus aan toegevoegd kan worden. Wij maar weer live!