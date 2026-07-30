Liveblog. Iran raakt VS tanker in EGYPTE. Trump: "We're going to beat the f***ing sh** out of them"
Oplopende spanningen in het Midden-Oosten!
"We're going to hit them very hard."— Fox News (@FoxNews) July 29, 2026
President Trump warns adversaries that the U.S. is prepared to respond forcefully following a drone attack on an LNG tanker off the coast of Egypt.
Trump signaled that retaliation is imminent despite requests from adversaries to hold back.… pic.twitter.com/SMOUuj5qGT
Na de oorlog die geen oorlog was zijn we nu weer terug bij de wapenstilstand die geen wapenstilstand is, en naar goed gebruik lijkt het einde weer eens zoek. Trump zei gisteren tegen Trey Yingst van Fox News: "We're going to beat the f***ing sh** out of them. We'll be hitting them hard. They're going to get a beating." Die uitspraak viel ongeveer samen met een novum, namelijk een drone-aanval tegen een Amerikaanse LNG-gastanker aangemeerd in de Egyptische Damietta-haven - zie beelden onderstaand. Iran heeft de aanval nog niet heel officieel opgeëist, maar twee anonieme Iraanse bronnen zeggen tegen de New York Times dat de aanval was "bedoeld om aan te tonen dat de wereldwijde scheepvaart en energievoorziening ernstiger verstoord zouden kunnen raken als Iran zou besluiten te escaleren." Ze zeggen echter niet nadrukkelijk dat de drones door Iran zelf afgevuurd werden, en mogelijk waren het gelieerde milities uit Jemen of Irak.
Amerika lanceerde gisteren een nieuwe aanvalsgolf tegen Iran, waarover CENTCOM vier uur geleden schreef: "Op 29 juli om 22.00 uur (Eastern Time) hebben strijdkrachten van het U.S. Central Command (CENTCOM) met succes een zware reeks aanvallen op Iran uitgevoerd, als reactie op de pogingen tot raketaanvallen op Amerikaanse troepen van de dag ervoor. Eenheden van CENTCOM bestookten tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in Iran, waaronder militaire commandocentra, faciliteiten voor raketten en drones, locaties voor kustbewaking en -verdediging, en maritieme capaciteiten. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging die uitgaat van Iran en zijn gevolmachtigden voor Amerikaanse troepen, de commerciële scheepvaart en buurlanden in de Golfregio verder te verminderen. Op 28 juli vuurde de IRGC vanuit Iran meerdere ballistische raketten af in een poging tot een verrassingsaanval op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Alle Iraanse raketten werden succesvol onderschept."
Iran heeft ook weer ballistische raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, waarvan het gastland zegt vijf raketten neergeschoten te hebben, zonder dat er sprake was van slachtoffers. Kortom, het is weer een boeltje, waar Egypte sinds gisteren dus aan toegevoegd kan worden. Wij maar weer live!
Amerikaanse gastanker aangevallen in Egypte
#Iran / #USA 🇮🇷🇺🇲: U.S.-owned gas storage tanker was struck by a Kamikaze Drone at #Damietta Port in #Egypt 🇪🇬.— War Noir (@war_noir) July 30, 2026
The attack was seemingly carried out with a possible “Jaffa” (Samad-3) pattern or a similar V-Tail Kamikaze Drone —mostly used by the groups in Yemen and Iraq. pic.twitter.com/Cqw1fJn6aK
The explosion at the Egyptian Mediterranean port of Damietta which set off fires on two ships, including a U.S. LNG storage tanker, was caused by a drone attack, two unnamed Iranians told the NY Times. The sources did not say whether Iran or an Iran-backed militia in the region… pic.twitter.com/t81mW0gC18— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) July 30, 2026
CENTCOM-beelden van de aanvalsgolf gisteravond
U.S. Central Command (CENTCOM) announced that U.S. forces conducted a heavy wave of strikes against dozens of IRGC targets across Iran at approximately 10 p.m. ET, describing the operation as a response to Iran's attempted ballistic missile attack on U.S. forces in Jordan… https://t.co/jkaO1HoTzC pic.twitter.com/Ph0covt2QP— OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2026
Houd de Roze Inlichtenvloot live!
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