Ja dit hebben we inmiddels echt al heel vaak gehoord. En tot nu toe verliep het dan steeds als volgt: uiteindelijk bleek dat beide partijen akkoord waren gegaan met verschillende deals die sleutel-elementen uit het concept van de tegenpartij misten. Of er was inderdaad even een principeakkoord, waarna er toch weer een nieuwe militaire vergeldingscyclus ontstond en het einde snel opnieuw zoek was. Afijn, tegen die achtergrond schreef Axios vier uur geleden:

"De VS, Iran en Oman naderen een voorlopig akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz, waarbij de VS mikken op een aankondiging op woensdag; dit melden twee regionale bronnen en een Amerikaanse functionaris. (...) De deal, waarover al enkele weken wordt onderhandeld, is gericht op het hervatten van het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran en het opnieuw opstarten van de onderhandelingen over een nucleair akkoord. (...) Volgens twee regionale bronnen voorziet de besproken overeenkomst in een tijdelijke regeling van 60 dagen tussen Oman en Iran in de Straat van Hormuz, die verlengd zou kunnen worden."

Nou, we gaan het wel weer meemaken maar alles voelt als nieuwe grondmarmotdag, net als in Gaza overigens. Want opnieuw presenteerde Trump met Trumpiaanse trompet dat zijn 'Board of Peace' een historische overeenkomst had bereikt ter de volledige ontwapening van Hamas. Klinkt geweldig, maar van de twee betrokken partijen is Hamas geen onderdeel van die Board of Peace en Netanyahu zegt nu dat hij niets van de deal wist, het niet hun concepttekst is, er nooit mee akkoord gegaan te zijn en dat ze de tekst nu bestuderen.

Netanyahu was 4 dagen muisstil over de kwestie omdat hij Trump niet in verlegenheid wil brengen. En opmerkelijk genoeg lijkt hij de video enkel in het Hebreeuws en enkel op Facebook te plaatsen, in de hoop het een interne verkiezingsaangelegenheid (aanstaande 27 oktober) te houden, in plaats van dat hij Trump internationaal voor paal zet. De Times of Israel schrijft:

"Hoewel de Board of Peace aangaf dat Israël geen troepen zou hoeven terugtrekken tot voorbij de oorspronkelijke 'Gele Lijn' zolang Hamas niet op zijn minst begint met het overdragen van zijn wapens, stelde Netanyahu dat de Israëlische strijdkrachten zich helemaal niet zullen verplaatsen, nu zijn verkiezingscampagne op gang komt. "De [Amerikaanse] president [Donald] Trump denkt – of zijn team denkt – dat ze Hamas zover kunnen krijgen dat de organisatie zich ontwapent en Gaza demilitariseert. We bekijken de zaak. Ze hebben ons een conceptvoorstel gestuurd. Wij zijn daarmee niet akkoord gegaan. Het was niet ons voorstel. We hebben onze opmerkingen teruggestuurd," zei Netanyahu in de videoverklaring."

Matige dag voor planvertrouwers.

Naschrijft 08:33 - CNN schreef gisteren wat CBS News op 25 juli al schreef, namelijk dat Amerikaanse onderscheppingsmunitie op wel heel lage voorraad staat. "The US military has exhausted nearly 80% of its interceptors for a key missile defense system as senior US military commanders are warning that the Pentagon’s munitions stockpile is “dangerously low,” according to multiple sources familiar with the matter. Stockpiles of key air defense systems have been particularly depleted during the war with Iran. The US military has burned through nearly four-fifths of its THAAD missile inventory compared to pre-war numbers and roughly half of its Patriot interceptors since the start of the war, according to two sources familiar with the latest inventory report. The disclosure of the low THAAD inventory has not been previously reported."