Hier lees je nou ook NOOIT iets over: Nederlandse vrouwen die niet weten of ze wel een kind willen. In dit geval 'koningshuisverslaggever' Anne Gordijn (28) van het AD, die niet twijfelt om logische redenen ('ik ben koningshuisverslaggever van het AD') maar vanwege het KLIMAAT. Niet het ondernemingsklimaat, het belastingklimaat of het culturele klimaat, neen, het warmweerklimaat. "Het is echt niet dat ik er hele nachten van wakker lig. Integendeel, door de hitte slaap ik als een baby. (Baby's, die bekend staan om hun uitstekende slaapritme, red.) En die zomeravonden op het strand in mijn stad Den Haag zijn op bloedhete dagen de mooiste van het jaar. Maar wanneer ik na zo’n avond nog even mijn nieuwsapps doorscroll, kom ik er al snel achter dat ik dat beter niet vlak voor het slapen kan doen." God meid, wat een inzichten. Het is bijna alsof de meeste media wegens het constante afwisselen van opvoedjournalistiek, clickbait en paniekzaaien niet te harden zijn, zelfs voor koningshuisverslaggevers die in de bloei van hun leven staan. Om de ramp compleet te maken neemt Anne Gordijn dan maar een verschrikkelijk besluit. "Ik besluit neuropsycholoog Erik Scherder te bellen, de man die alles weet over hersenen." Die zegt: kap met het AD lezen, ga lekker puzzelen en ommetjes maken en je krijgt vanzelf zin om je voort te planten. Of zo.