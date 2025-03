Nog maar weer een mooi voorbeeld van hoe de ideologisch gedreven probeerselpolitiek van GroenLinks in Amsterdam vooral leidt tot praktische chaos. We hebben al gezien dat werklui simpelweg weigeren nog naar Amsterdam te komen en inmiddels plukken ook de Amsterdamse ondernemers de vruchten. Zij vullen ieder jaar een enquête in en de bereikbaarheid krijgt dit keer het rapportcijfer 4,4. Leveranciers, bezoekers en medewerkers kunnen ondernemingen en bedrijven niet meer bereiken. De eigenaar van café Fonteyn op de Nieuwmarkt: "Wij werken graag met veel lokale producten. En voor sommige bedrijven is het lastig om hier emissievrij te kunnen leveren. Die willen niet meer komen. Als je iets gerepareerd wil hebben zijn er veel monteurs die niet meer willen komen. Ze kunnen hun busje niet kwijt en de parkeerkosten zijn hoog. Er zijn dit jaar loodgieters die gewoon nee zeggen." Uit de enquête komt verder naar voren: "Naast de slechte bereikbaarheid zijn er meer dan vorig jaar zorgen over de openbare ruimte, veiligheid, het vuil op straat en de hoge kosten." Ach ja, sociaal-maatschappelijk experiment Amsterdam is ook helemaal niet meer bedoeld om in te wonen. VIDEO HIER!