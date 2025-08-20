achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

FOTOOS - SAIL vanuit de lucht, vanaf de ADAM-toren en vanaf de vetcoole Jan Eef

druk druk druk

Smile. U staat op GeenStijl

lol

Tags: sail, amsterdam, bootjeskijken
@Pritt Stift | 20-08-25 | 18:01 | 27 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.