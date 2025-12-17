Nu hoeven we die dwaallichten van BIJ1 niet al te serieus te nemen maar u kent de fatbike inmiddels: een duister product van de duivel, bereden door tuig uit alle lagen van de samenleving. Gajes, schorem, idioten, tokkies, Maurits-Bikkel, Mohammed, boeven, dieven, moordenaars, mensen die op openbare wc's op de grond poepen, personen die omaatjes in hun gezicht tuffen, vaders die hun kinderen uitschelden voor vieze vuile klootzakken, bankmedewerkers, oplichters, jongeren met schijt aan alles en iedereen en zo kunnen we dan wel weer een uur doorgaan. Nu gaat Amsterdam die kinderbrommers weren uit het Vondelpark (hoera) en daar is BIJ1 dan helemaal over de koloniale kook wegens 'racisme' en: "De gedachte dat er straks een bordje bij het Vondelpark hangt met ’Verboden voor fatbikes’, geeft bij mij associaties met een heel erg duistere pagina uit ons verleden." Nee, achterlijke eikels, fatbikerijders bewegen zich als debielen door het verkeer, hebben schijt aan de regels, rijden bejaarden van de sokken en worden niet of nauwelijks aangepakt omdat ze zich onaantastbaar wanen. Gewoon aanpakken die lui, en dat heeft dus helemaal *niks* met 'klassenjustitie en discriminatie', en zéker niets met Joden, te maken.

PS "Stadsdeelbestuurder Ester Fabriek (PvdA) kreeg een ’heel ongemakkelijk en verdrietig’ gevoel bij de vergelijking van Bij1, waarop Ballout-Siemons haar excuses aanbood."