Waar was de haat voor VanMoof, die er nu voor Fatbikes is, vraagt Massih Hutak zich af. "Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat dingen vaak precies zijn wat ze lijken. Want wat is het verschil tussen VanMoof- en Fatbike-gebruikers? Juist, op Fatbikes zie je jonge allochtonen."

Woordvogelaar Massih Hutak is niet het snelste konijn in het bos, al is dat ook helemaal niet erg. Normaal is z'n feitenvrije lulkoek dan ook niet zo boeiend (behalve als vrouwen op Instagram nogal agressief benaderd worden dat hij ze 'diep in hun keel wil stoten') maar hier moeten we toch ff ingrijpen. Kern van zijn verhaal: op fatbikes zitten alleen maar allochtonen en daarom is er zo veel ophef over de fatbike, er was geen ophef over VanMoof, dus lekker blijven trappen jongelui! Een spoken word column van Abdelkader Anaali, maar dan wat minder coherent.

Nu zijn wij óók (al jaren) tegen de fatbike en dat begon hier: "Fatbikes zijn een uitvinding van de duivel, de duivel moet gestopt worden & de gebruikers ook." Met als eerste zin: "Nu VanMoof is opgerot moeten we het maar hebben over fatbikes." En vervolgens: "Als je alle fatbikerijders op een hoop gooit is de modale naam van de berijder Michael, of waarschijnlijk zelfs met ai. Maikel. Maikel komt uit Purmerend maar hij noemt zichzelf 'een rasechte Amsterdammer'. Hij is een zwaar hijgend 62-jarig wrak in het lichaam van 37-jarige aso." Daar gaat binnen een alinea de complete column van Massih Hutak overboord. Die ziekenhuizen liggen vol met fatbikerijders, artsen zien breuken die ze nog nooit hebben gezien en chirurgen klagen over 'enorme maatschappelijke consequenties'. Maar hey, racisme & discriminatie he. Dat is het.