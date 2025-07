Gaan er ook dingen goed in dit land? Jazeker gaan er dingen goed in dit land! De gemeente Enschede heeft gisteravond INGESTEMD om fatbikes in de binnenstad van Enschede TE VERBIEDEN. Soort van milieuzone, maar dan voor bepaalde types uit een bepaald milieu, zeg maar. FATBIKEVERBOD is met dank aan de merkwaardige constellatie CDA / VVD / VOLT / Burgerbelangen en weldra is het: OPTIEFEN Kevin, Mo, Delano en JantjePietje met jullie zwaarzielige moorddadige opgevoerde onrendabelen-vervoer. Kom er maar in, Rachel Denneboom (beste raadslid van 2022): "De fatbike is een scooter vermomd als fiets." Eh....