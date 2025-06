Wij willen niet zeggen dat je helemaal niks meer mag in dit land, maar je mag dus niet eens meer je veer in een pauw steken. "Een medewerker van stadsboerderij De Wesseler schrok zich rot toen hij ’s ochtends vroeg op 22 december 2023 het verenspoor de schuur in volgde. In een hoekje zat een bange, jonge pauw met een kale kont. Daarnaast stond een potje vaseline en lag een pakje shag." Dat klinkt als het einde van een slechte snuffmovie en dat is het ook. De pauw overleed acht uur later door de stress, de 46-jarige dader uit Enschede komt weg met een taakstraf van 100 uur. Voor de betere quotes moeten we bij de dienaren van onze rechtsstaat zijn. "Meneer heeft alleen maar aan zichzelf gedacht en niet aan de pauw", aldus de officier van justitie. Conclusie van de rechter: "De pauw heeft hier niet om gevraagd." Is wel zo.