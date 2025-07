Enschede, typisch zo'n plek waarvan je je afvraagt: hoe gaat het daar eigenlijk met de jongeren? Nou, niet al te best als we uit moeten gaan van dit verhaal in Tubantia (de Tub, voor intimi). De 19-jarige Enschedeër A. wilde vorig jaar september online zijn fatbike van de hand doen. Dat kon men toen nog onbezorgd doen, inmiddels wil de Twentse stad een fatbikeverbod invoeren. Afijn, er reageerde een potentiële koper maar die besloot op het laatste moment dat hij de zaak niet vertrouwde. Verkoper A. had geen papieren voor de fatbike en er miste een reservesleutel, hetgeen de koper deed vermoeden dat het om HELING van een gestolen fatbike ging. Daar had de 19-jarige geen zin in, dus kwam het tot een VECHTPARTIJ tussen de vrienden van verkoper A. en de vrienden van de net-niet-koper. Zo gaat dat in het Oosten, blijkbaar. Na het knokken was het nog altijd niet welletjes voor meneer A., dus doet hij aangifte bij de politie van bedreiging met een vuurwapen door de afgehaakte fatbikekoper. Diezelfde avond wordt de woning van de andere partij binnengevallen door een zwaarbewapend AT-team, waarna het hele huis wordt doorzocht en de man een hele nacht wordt verhoord op het politiebureau, allemaal vanwege een wapen DAT ER NIET WAS. De hele bedreiging was namelijk door A. VERZONNEN om de koper een lesje te leren. Dat: mag niet. De verklaring: 'Ik ben geen slechte jongen, maar 2024 was een beetje een slechte periode.' Eindstand: 100 uur taakstraf, waarvan 40 voorwaardelijk.