Okee lui even meedenken nu. Stel je beschikt als organisatie namens de Staat over het geweldsmonopolie. En stel nu dat die Staat, waar jij dus als het puntje bij paaltje komt de klappen namens uitdeelt, duizenden mensen op een gruwelijke wijze kapot heeft gemaakt. En stel nou dat veel mensen door die gruwelijke affaire terecht een stuk minder vertrouwen hebben in de Staat. Stel nou dat sommige slachtoffers van die affaire dankzij die affaire, waardoor ze hun huis/kind/baan/leven zijn kwijtgeraakt, zelfs wat sneller in complotten gaan geloven dan andere mensen. En stel nou dat jij dan een intern document gaat opstellen waarin je stelt dat complotdenkers te herkennen zijn doordat ze het over de toeslagenaffaire hebben. En stel nou dat dat document, dat niet bedoeld is voor publicatie, openbaar wordt.

En stel nou, dat dit allemaal niet hypothetisch is. Dan moet je, als je over (hoe zeggen ze dit in overheidsvacatures) een maatschappelijk goed afgestelde antenne beschikt (of enig rechtsstatelijk besef) echt met een beter verhaal komen dan 'ja u snapt het allemaal niet', "de handreiking is zorgvuldig samengesteld", bla bla bla, "Het opnemen van deze thema’s wil niet zeggen dat de politie de gebeurtenissen zelf ontkent of afdoet als complot", zoem zoem kebala, "We erkennen dat sommige onderdelen zonder de juiste context voor verwarring kunnen zorgen" (wij zouden zelfs zeggen: het is een beetje onbegrepen gedrag van de politie, red.) en dan opeens: "Daarom zullen we de handreiking op dit punt aanpassen."

Dan geef je namelijk 1) de echte complotdenkers extra munitie om los te gaan op het document (dat doen ze volop, red.) en 2) de echte slachtoffers van de toeslagenaffaire een trap na.

Lekker gewerkt politie.