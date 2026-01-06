Ja vuurwerk is inmiddels verboten en we zijn nu even druk met algeheel sneeuwgedoe (ook gevaarlijk) maar Korpschef Knol van de Nationale Politie wilde 5 dagen na dato bij Pauw & De Wit toch nog even wijzen op het feit dat als het eruit ziet als geweld met voorbedachten rade, als het ruikt naar geweld met voorbedachten rade, als het klinkt als geweld met voorbedachten rade, dat de politie het vuurwerkgeweld tijdens de jaarwisseling dan ook ziet als geweld met voorbedachten rade. Volgens Knol zit er namelijk een 'crimineel netwerk' achter bijvoorbeeld de bizarre charges met vuurwerkbazooka's richting politie in de Amsterdamse buurten Floradorp en de Banne. Vuurwerk dat je doorgaans niet bij de lokale knalerwtenboer koopt en dat je daarbij niet bezit om op je balkon of in je achtertuin met een glaasje champagne in de hand gezellig aan je zus en haar kindertjes te laten zien. Als het gaat om Floradorp zijn er bovendien nog GEEN mensen opgepakt, maar dat heeft er volgens Knol vooral mee te maken dat de politie het hele systeem, heel het criminele netwerk, wil oprollen. Iets om van harte toe te juichen natuurlijk want aan louter dat paniekerige toontje op NPO1 heeft voorlopig niemand wat. Maar misschien biedt een goed politiek debat uitkomst!