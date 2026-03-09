(LIVEBLOG IRAN HIER)

Altijd jammer als iemand die eigenlijk heel goed kan presenteren stopt met presenteren om de politiek in te gaan en dan nog verkozen wordt ook en zich vervolgens ontpopt tot een karikatuur van een CDA'er terwijl de gewone CDA'er al een karikatuur van een heel saai stoffig mens is, precies het type mens dat leuker zou worden als-ie een keer wat MDMA in z'n toeter zou gooien, daar zou hij helemaal van opknappen, en misschien daarna wat experimenteren met middelen, zodat hij leert dat niet elke drug even gevaarlijk is, sommige dingen zijn ook gewoon lekker en kunnen eigenlijk amper kwaad, hij zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat we in een land leven waarin je xtc-pillen kunt laten testen, zodat de kans dat je ineens doodgaat ongeveer even groot is als de kans dat je een CDA'er met een bruisende persoonlijkheid tegenkomt, want meestal zijn CDA'ers toch mensen die zinnen uit hun pen krijgen als "Zolang de vraag naar drugs blijft bestaan, blijft ook de drugscriminaliteit bestaan", terwijl de vraag naar drugs ouder is dan Christus zelf, waarmee uiteraard niet gezegd is dat het leuk en goed is dat we in Nederland zijn verworden tot een halve narcostaat, het mag wel een onsje minder, de straffen een onsje strenger, maar we hoeven dit gesprek niet te voeren alsof het 1952 is en iedereen debiel, nee toch, dankjewel Tijs.