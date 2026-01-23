Het is hommeles in de anders altijd zo gezellige fractie van de Europese Volks Partij in Brussel, bekend van corruptie (veel corruptie), en van Ursula von der Leyen. De BBB, die zit daar namelijk ook in, samen met het CDA, en NSC trouwens, heeft namelijk STRAF gekregen van fractievoorzitter Manfred Weber (won ooit Spitzenkandidat-verkiezing van Timmerfrans maar werd toch geen voorzitter). "Europarlementariërs van de BBB worden voor een periode van zes maanden gestraft vanwege steun aan een motie van wantrouwen tegen EU-kopstuk Ursula von der Leyen en haar Europese Commissie." Vreemd, wij dachten dat je in Brussel gewoon met je vuist op tafel kon slaan en dat het dan vanzelf goed kwam. Nog vreemder: juist door onder andere de EVP werd het handelsverdrag waar de boeren zo boos over zijn deze week uitgesteld. Helemaal niet vreemd: "Het CDA steunt de maatregel."