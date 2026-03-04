Opdat we de regio niet vergeten

Iedereen heel druk met wereldnieuws (LIVEBLOG IRAN HIERRR), oorlog en geopolitieke beslommeringen, maar laten we vooral niet vergeten waar het echt om draait: de REGIO. Al die nuchtere mensen in de regio! Alhier het belangrijkste en belanghebbendste nieuws uit de zeven twaalf provinciën!

Gelderland

Het belangrijkste regionieuws komt natuurlijk uit Gelderland. In Bennekom schrok iemand zich een hoedje toen er een heuse gekko in een bakje aardbeien bleek te zitten. "Het diertje is door de Dierenambulance naar Avolare gebracht voor opvang." Poah, gelukkig maar!

Limburg

Door naar de bourgondische Nederlanders, namelijk de Limburgers. In de omgeving van Weert en Nederweert hangt een indringende geur. Verschillende buurtbewoners contacteerden de brandweer uit schrik voor gaslucht.

Drenthe

Dan nieuws uut Drenthe, waar normaal toch van die nuchtere Drenten worden. Mireille Dinges van GroenLinks-Emmen is sinds kort actief op TikTok. "En dan hoor ik mezelf soms 'hey besties' zeggen." Superleuk Mireille!

Friesland

In de omgeving van Sneek is door iemand een bijzondere gouden munt gevonden. Het gaat om een Romeinse munt! De munt is gevonden door Gerrit. Gerrit heeft de munt laten onderzoeken in Leiden. De waarde zit tussen de 3.000 en 6.000 euro. Daar kan Gerrit lekker veel bier voor zaufen! Of zoals ze in Friesland zeggen: 'Tûteren'

Groningen

Door naar de Groningers: "Bij woningen van woningcorporatie De Huismeesters in Stad zijn toch fouten ontdekt rond het energieverbruik. Uit onderzoek blijkt dat er een technisch probleem is met omvormers voor zonnepanelen, maar de woningcorporatie heeft zelf ook fouten gemaakt bij de verrekening van de energiekosten."

Noord-Holland

We hebben een gezicht. Een gezicht achter de stem van de veerboot naar Texel. "En voor de Texelaars: welkom thuis", weet u wel. De stem is van Jacqueline. Jacqueline is een Vughtse. Dat ligt niet in Noord-Holland. Dit is Jacqueline.

Zuid-Holland

Op een voetbalveld in Delft hebben studenten samen een heel groot Pi-symbool gemaakt. Pi staat voor 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273 72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912 98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235 42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859 50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989 (enz). Een of andere Chinees (niet die van Joep Wennemars) is dolblij.

Zeeland

In Zeeland werd Maarten gevolgd voor een documentaire over Cadzand. Daar kun je goed haaientanden zoeken. Cadzand was vroeger heel leuk, maar nu niet meer, vindt Maarten. Dat komt door yuppen met bakfietsen toeristen. Volgens Maarten houden toeristen geen rekening met vaste bewoners.

Brabant

In Dongen in Brabant is een bejaarde vrouw met haar scootmobiel door dichte liftdeuren gejoekeld. Jos Verstappen raakte niet gewond.

Overijssel

Slechts drie Overijsselse gemeenten liggen op schema voor de eigen woningbouwdoelen. Deze gemeenten zijn Wierden, Olst-Wijhe en Hengelo. Ook Overijsselaars zijn nuchtere mensen.

Utrecht

Theater de Musketon in de Utrechtse wijk Lunetten, dat al veertig jaar dient als sociaal-cultureel centrum, wordt een rijksmonument. De Musketon ontving artiesten van nationaal niveau.

Flevoland