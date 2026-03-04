Vooropgesteld: Oekraïners hebben het best moeilijk en zitten niet voor hun lol in Nederland. Tevens vooropgesteld: Nederlanders hebben het best moeilijk en zitten niet voor hun lol in Nederland. Een win-winsituatie voor helemaal niemand dus. Dat betekent natuurlijk niet dat Oekraïners de speciaal voor Oekraïners bedachte eigen bijdrage in de opvang om dit land enigszins draaiende te houden niet hoeven te betalen. Alleen zijn er toch Oekraïners die verzet plegen tegen de overweldigende onderdrukkingsmacht van onze gemeenten. Gemeenten die dan maar met een speciaal massavernietigingswapen geld komen innen: een tikkie.

Noem ons pacifisten (OORLOGSBLOG 11 VINDT U HIER) maar wij willen dus helemaal geen geldwedloop met dat volk, temeer daar de meeste Oekies gewoon wél betalen. De wanbetalers vermijden door een maas in de wet confrontatie, zo schrijft De T.: "Met de optie tot een ’dwangbevel’ kan het geld simpelweg worden opgeëist. Zo gaat dat ook als een burger bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen niet betaalt en een aanmaning negeert. Dus vraagt de VNG al langer aan de asielminister om een wetswijziging." O all we need is a dwangbevel, zeg dat dan meteen! Daar gaat Jetten c.s. vast mee aan de slag, toch? VNG: "We zien hier geen concrete actie op bij het ministerie." NOUJA. Wat je dan krijgt is dat sommige gemeenten het bijltje er maar bij neerleggen. Roosendaal bijvoorbeeld is nog geen incassoprocedures begonnen want 'medemenselijkheid'. Tja, een criterium waar je U tegen zegt. En daarom heeft de doorsnee Roosendaler straks geen fietspad met degelijke verlichting, laat de nieuwe buurtsuper ook nog een jaartje op zich wachten en krijgen Nederlanders gewoon wel een dwangbevel op de mat als ze gestopt zijn met betalen.