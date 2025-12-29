Wat nog veel Nederlandser is dan een Tikkie van 2,20 vragen voor 'drankje gisteren', is klagen over mensen die een Tikkie van 2,20 vragen voor 'drankje gisteren', dus dat gaan we even lekker doen. Hoe haal je het verdomme in je hoofd om een Tikkie van 2,20 voor 'drankje gisteren' te sturen terwijl we de vorige keer de rekening bij de Klaver in Niebert hebben gesplit terwijl jij een kogelbiefstuk en wij alleen maar een schnitzel, dat verschil is meer dan 2,20, namelijk 4,75/2=2,375, dus eigenlijk zouden wij nog een Tikkie van zeventieneneenhalve cent moeten sturen. Wees dus eens niet zo kleinzerig en stop met die Tikkies, we zijn hier niet in Nederland of wel dan? Geef gewoon eens een rondje en stop met het omdraaien van ieder dubbeltje, je leeft tenslotte maar een keer en het leven is een feestje maar je moet alleen wel zelf een Tikkie sturen! Hoe dan ook: "Nederlanders verstuurden het afgelopen jaar meer dan 170 miljoen Tikkies. Sinds de oprichting van de betaalapp in 2016 zijn er niet zoveel Tikkies verstuurd." Gefeliciteerd makkers.