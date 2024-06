Dit komt: helemaal goed. "Betaalreus Mastercard is deze week een experiment in Polen gestart, waarbij de betaalterminal de klant enkel en alleen op basis van zijn mooie blauwe ogen vertrouwt." Oftewel: betalen met een irisscan. Het enige dat daarvoor nodig is, is een koppeling van je creditcard aan je biometrische gegevens, die dan in een database komen die nevernooitniet gehackt kan worden en helemaal niet je privacy in gevaar brengt. Alles om maar geen pinpas, cash geld, of je smartphone te hoeven gebruiken als je betaalt, want daar draait het immers allemaal om, om uw gebruiksgemak. En dat uw persoonlijke gegevens middels allerlei datakoppelingen zijn om te zetten in keiharde cash, dat is slechts bijzaak natuurlijk. "Volgens Mastercard kan betalen met biometrie het betaalproces nog makkelijker maken, maar moet nog wel het een en ander uitgezocht en uitgetest worden." Ah ja de privacy natuurlijk. "Zo moeten de terminals zodanig ingeregeld worden, dat het niet kan gebeuren dat je als bezoeker per ongeluk in de scanner kijkt en ongewild de boodschappen van iemand anders afrekent, schrijft Mastercard in het persbericht." Nou ja. En de privacy. Maar dat komt helemaal in orde.