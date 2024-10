Zo, en daar zijn de nieuwste cijfertjes van het COA. 137 logeetjes TEVEEL in Het is hier Wel een Hotel Ter Apel. En dat betekent BETALEN, zo heeft de rechter woensdag bepaald. VIJFTIGDUIZEND eurietjes maar liefst voor 1 nachtje in B&B Nederland. En die centjes komen natuurlijk niet van het COA, worden ook niet ingehouden op het salaris van COA-bestuurder Joeri Kapteijns, nee die centjes komen natuurlijk van U, de burgert. U weet wel, die burger die november vorig jaar nog aangaf wel klaar te zijn met die peperdure migratiemagneet die Nederland is. Er zou eens een boek over geschreven moeten worden! Oh wacht...