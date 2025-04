U dacht dat er in Rusland 40.000 Oekraïense kinderen wonen om later ge-Russificeerd en wel weer te worden teruggezet in Oekraïne? Dan hebben we slecht nieuws voor u. U zit bij van een cult en uw beoordelingsvermogen is helaas niet kritisch genoeg om u ongeschonden een weg te banen door de catechismus van een nu.nl, de NOS of BNR.

U bent lid van dezelfde cult die u vertelt dat immigratie een zegen is voor ons allen en dat iedereen die zeurt over zijn verkrachte dochter of toenemende onveiligheid voor homo’s, zijn racistische bek moet houden.

Maar U kunt gerust zijn: vooralsnog krijgt dit radicaalrechtse kabinet helemaal niks voor elkaar.