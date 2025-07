Nou ja, de dienst uitmaken, de grijsaard heeft straks in ieder geval heel wat in de melk te brokkelen, en vooral de hoogbejaarde grijsaard breidt zijn invloedssfeer flink uit. Minimaal 1,1 miljoen 85-plussers (!) in 2060. Dat is een: wel erg grote aanwas aan antiseniorisme-activisten, en nog geheel natuurlijk ook. Sowieso een onverdraaglijk idee dat de eens zo jonge en hulpbehoevende millennials straks oude en hulpbehoevende millennials worden en nog meer gaan klagen dan nu al het geval is. Zulke huilerige krengen wil natuurlijk niemand verzorgen, dus daar halen we dan weer mensen van buitenaf voor en zo gaan we kort na 2060 door de magische grens van 22 miljoen heen. Als dat maar goed gaat.