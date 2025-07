Welja, SIRE komt met een campagne omdat er volgens 50-plussers nvoldoende waardering is voor 50-plussers, terwijl als er één groep zijn muil eens moet houden, dan zijn het wel 50-plussers. 50-plussers wonen wel gewoon in hun eigen huis, waar ze lekker tv kunnen kijken want op tv zijn er de hele dag programma's van Omroep MAX op en als er geen programma van Omroep MAX op is, dan is er wel een programma op dat eigenlijk bij Omroep MAX hoort, de politiek doet alleen maar dingen die 50-plussers willen en dat is omdat ruim de helft van de mensen die mogen stemmen 50 jaar of ouder is, als de politiek een keer belasting wil heffen op het vermogen van bejaarden dan zeiken ze bij de Hoger Raad over discriminatie en winnen ze nog ook, tijdens corona zat jong Nederland twee jaar opgesloten omdat er anders meer bejaarden dood zouden gaan, we worden al vijf dagen doodgegooid met waarschuwingen dat het te heet wordt voor ouderen, ouderen krijgen korting in de trein terwijl de korting voor jongeren wordt afgeschaft en dan komt SIRE nu een beetje zeiken dat SENIORISME een probleem is in de maatschappij. Het staat er echt. Seniorisme. Alsof Henk Krol jarenlang het gezeik over islamofobie heeft aangehoord en ineens bedenkt dat de bejaarden ook hun eigen woord verdienen. Seniorisme. Weet u wat seniorisme is? Dat de hele Nederlandse maatschappij hoe langer hoe meer ingericht wordt om het 50-plussers met een e-bike en een NS-Wandelgids net zo lang naar de zin te maken tot alles is omgetoverd in één grote tweet van Wim den Oudsten. Dat is seniorisme. Maar niet volgens SIRE. "Volgens SIRE is seniorisme, discriminatie op basis van leeftijd, een groeiend probleem in de samenleving. De stichting heeft daarom de campagne Je bent nooit te oud om te leven in het leven geroepen, om vooroordelen te ontkrachten en om te laten zien dat vijftigplussers nog volop in het leven staan." Nou wij weten wel een ander groeiend probleem in de samenleving. Tsss.