Er is een nieuwe SIRE-campagne: "De wereld kan soms duister voelen. Nog voor het ontbijt lees je over oorlogen, klimaatverandering of een inbraak in de buurt. Soms zakt de moed je in de schoenen. Terwijl juist in onzekere tijden hoop houden zo belangrijk is. Het helpt ons nadenken over wat belangrijk is, geeft moed en maakt weerbaar. Als je hoopvol bent, investeer je in het heden én in je toekomst. Daarom roept SIRE je in deze campagne op om lichtpuntjes in jóuw leven te vinden die jou hoopvol maken. Kleine sprankjes hoop, die je keer op keer de kracht en energie geven om door te gaan."

Nou denkt u misschien: lekker algemeen, ik mis houvast. Maar gelukkig zijn er ook 12 tips. We gaan ze even 1 voor 1 na.

1. Zoek de verbinding op

Nee we zijn geen router

2. Denk aan de mooie dingen

Ja hoe moet dat dan, we hebben net bij SIRE gelezen dat er oorlogen zijn en klimaatverandering, en blijkbaar is er ook nog ingebroken bij ons in de buurt

3. Je kunt vaak meer dan je denkt

Oh SIRE, jullie kennen ons niet

4. Stel jezelf een doel

Niet geïrriteerd raken door nieuwe SIRE-campagnes. Shit mislukt

5. Fantaseer over je hoop

Nou wij fantaseren over een hoop maar dat gaan we hier niet opschrijven, dit is een familiewebsite

6. Vergroot je weerbaarheid

Ja naatje, één vervelende SIRE-campagne en we hangen alweer helemaal in de touwen

7. Je mag verdrietig zijn

Hartelijk dank SIRE voor deze toestemming, we zijn al de hele dag verdrietig van dingen als SIRE-campagnes over lichtpuntjes, maar nou is er dit lichtpunt, we mogen verdrietig zijn van SIRE, ECHT GEWELDIG HOOR

8. Omarm onzekerheid

Weet u wie hun onzekerheid eens zouden moeten omarmen? De lui die dit soort campagnes bedenken, en dan ook luisteren naar dat stemmetje in hun hoofd dat zegt DOE HET NIET

9. Oefen dankbaarheid

Dankbaarheid? Waarvoor? Voor nieuwe SIRE-campagnes?

10. Doe leuke dingen

Ja dat zouden we ook wel willen maar we zijn ons nu al negen punten lang aan het opwinden over de tips van SIRE, je houdt gewoon geen tijd meer over voor leuke dingen

11. Je kunt alles leren

Dit is niet waar. Er zijn heel veel dingen die je niet kunt leren, bijvoorbeeld het puntje van je neus aanraken met je tong als je tongriem te strak is

12. Achter elke angst schuilt een verlangen

Dit is geen tip, dit is een of andere vage bewering

En alsof dit spervuur aan Lichtpunttips nog niet verdrietig genoeg is gaat Prinses Laurentien, u weet wel, de moeder van Pro-Pallie "gravinflucencer" Eloise, meedoen aan een podcast, namelijk LICHTPUNTJES DE PODCAST. Lichtpuntjes. De podcast. Dan zit je in de put en dan moet je gaan luisteren naar een prinses die je gaat uitleggen dat zij het ook heus wel eens niet makkelijk heeft, maar dat ze er toch altijd weer uitkomt omdat ze zichzelf een doel stelt, fantaseert over hoop, haar onzekerheid omarmt en haar weerbaarheid vergroot. En dat achter elke angst een verlangen schuilt. Get gewoon de fuk uit SIRE, met dit dieptepunt van een campagne. Gaan wij weer leuke dingen doen.