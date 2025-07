Voor wie niet van vrouwenvoetbal danwel mannenwielrennen houdt, EEN DOCUMENTAIRE, op Netflix, over die gedenkwaardige vrijdagavond september 2012 in Haren, toen er duizenden mensen op het Sweet Sixteen-feestje van Merthe afkwamen. Haar Facebook-post met aankondiging fissa stond op openbaar ipv privé en het resultaat was dat Haren gesloopt werd, de politie bekogeld, de Albert Heijn geplunderd, en dikke rellen met de ME.

Vooraf kreeg GeenStijl de schuld natuurlijk, zo ontdekte GeenStijl na ellenlange wob-procedures door Brenno de Winter (scrollen, paars kader), maar het was de schuld van Trouw, NOSop3 en ANP, die het verjaardagsfeestje maar bleven pluggen, terwijl GeenStijl Project X Haren volledig negeerde tot het moment dat de eerste plunderaars in beeld kwamen. Hiero het heerlijke dossier, over falende overheid, falende wethouders, falende straatnaamborden-weghalers (hahaha), falende politie, falende communicatie en Job Cohen.

Wat vond je er zelf van, Merthe?

‘Het is oké, maar toch wat oppervlakkig entertainment geworden. Ik had meer willen zien dan alleen de sensationele feiten. Over de beweegredenen van jongeren bijvoorbeeld, over de rol en de ontwikkeling van sociale media, en de impact van anonimiteit die je hebt in een mensenmassa én achter een scherm. (Prima interview in de Volkskrant)

Merthe werkt tegenwoordig in Dubai bij een internationaal beleidsadviesbureau. En ze is getrouwd. Dus niet bellen.

Netflix-docu: Trainwreck: The Real Project X