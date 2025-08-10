StamCafé waar we voor leven
U moet kiezen
Nou mensen, roept u maar. Waar leeft u eigenlijk voor? Als in: de gedachte die bij u opkomt als u na drie weken Kronenbourgs toeteren in Frankrijk weer de dagelijkse martelgang naar de kantoorjungle
mag moet maken, alleen maar om eventjes weg te kunnen zinken in de ogen van Jeanine van de balie, alvorens Jeroen van sales een einde maakt aan uw dagdroom met z'n gezeik over het voetbalweekend. Maar misschien leeft u wel voor uw werk. Of misschien leeft u wel juist om drie weken per jaar op vakantie te kunnen. Misschien leeft u voor een voetbalclub. Misschien leeft u voor uw man of vrouw, voor uw zoon of dochter, of uw kleinkinderen, voor de muziek die nog niet beluisterd is en voor de wijn die nog niet gedronken is, of voor de strijd die nog niet gestreden is. Misschien leeft u om nog één keer ergens verandering in te brengen, of om nog één keer een sportieve prestatie van formaat te leveren (een marathon?). Misschien leeft u wel helemaal nergens meer voor en zijn de dagen, hoe blauw het ook is, een grauwe sluier aan vervelende gelijkheid, en staat u 's ochtends alleen nog maar op om te kijken hoe het met uw vrienden van GeenStijl is. Misschien leeft u wel voor de drank of de drugs, de seks, of om 1x per jaar op wintersport te kunnen. U leeft. Maar waarvoor?
MUZIEK
