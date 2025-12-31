RECORDWINST bij necrosis Reaguurder van het Jaar Bokaal 2025 in het Stamcafé
Reaguurders Kwalificatie Toernooi onherstelbaar gewonnen
Sinds 2014 in het woordenboek, maar al sinds 2003 op deze website: u, de reaguurder. De een reaguurt scherp, de ander reaguurt bot, en weer en ander doet het allebei. De een reaguurt snel, de ander reaguurt langzaam, en weer een ander wordt snel weggejorist. De een reaguurt weinig, de ander reaguurt veel, en weer een ander reaguurt zo veel dat hij of zij in de Top 50 Meeste Reaguursels Per Reaguurder van 2025 staat. En dan heb je ook Après toi, die voor de derde keer op rij de necrosis Bokaal Voor Veelreaguurder Van Het Jaar wint, maar nog nooit MET ZO ONTIEGELIJK VEEL PLEMSELS als dit jaar. Achttienduizend en honderd en vijftig. 18.150. En dan hebben we de ranglijst ook nog eens vanmiddag opgemaakt, dus mogelijk haalt ie de 19.000 nog. Wat een inzet. Wat een toewijding. Wat een account. Hulde. Rest van de top 10 hieronder, nummers 11 tot en met 50 na de breek.
1
Après toi
18150
2
funda
11790
3
goedverstaander
11716
4
Smoelensmid
9884
5
Roos
9682
6
ChalinaRosa
9209
7
Ruimedenker
8922
8
TurpinDick
8875
9
Nuuk
8616
10
uisge baugh
8063
11
Mr_Natural
7790
12
ElTrammelanto
7411
13
Cornelis12
7393
14
Gazelle
7328
15
Zalwelweer
7253
16
gato
7217
17
keestelpro
7214
18
Duwbak_Linda
6905
19
Sneerpoets
6767
20
Jan, Leiden
6717
21
_pacman_
6687
22
Zomaarwat
6429
23
BootleggersSmurf
6388
24
tot-nazaat-gemaakte
6387
25
Papa Jones
6238
26
KeesBruin
6125
27
MickeyGouda
5974
28
Zeurders
5928
29
Eigenwijs
5911
30
TheVunz
5843
31
BobDobalina
5824
32
UnderTheDevil
5573
33
At_Dawn_They_Sleep
5543
34
bitterpete
5385
35
Hetiswathetis
5341
36
Te-kapen-varen
5278
37
John McClane
5229
38
Ing. eslapen
5224
39
Low battery
4883
40
Milton_Styx
4838
41
Dandruff
4774
42
Louter Leuter
4614
43
Wattman
4392
44
AlsBoter
4235
45
PjotrdeKok
4234
46
bisbisbis
4182
47
Malle moer
4092
48
WasHetMaarMakkelijk
4041
49
Koffiebeker32
3995
50
Laisser-faire
3951
