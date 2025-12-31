achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

RECORDWINST bij necrosis Reaguurder van het Jaar Bokaal 2025 in het Stamcafé

Reaguurders Kwalificatie Toernooi onherstelbaar gewonnen

Sinds 2014 in het woordenboek, maar al sinds 2003 op deze website: u, de reaguurder. De een reaguurt scherp, de ander reaguurt bot, en weer en ander doet het allebei. De een reaguurt snel, de ander reaguurt langzaam, en weer een ander wordt snel weggejorist. De een reaguurt weinig, de ander reaguurt veel, en weer een ander reaguurt zo veel dat hij of zij in de Top 50 Meeste Reaguursels Per Reaguurder van 2025 staat. En dan heb je ook Après toi, die voor de derde keer op rij de necrosis Bokaal Voor Veelreaguurder Van Het Jaar wint, maar nog nooit MET ZO ONTIEGELIJK VEEL PLEMSELS als dit jaar. Achttienduizend en honderd en vijftig. 18.150. En dan hebben we de ranglijst ook nog eens vanmiddag opgemaakt, dus mogelijk haalt ie de 19.000 nog. Wat een inzet. Wat een toewijding. Wat een account. Hulde. Rest van de top 10 hieronder, nummers 11 tot en met 50 na de breek.

1

Après toi

18150

2

funda

11790

3

goedverstaander

11716

4

Smoelensmid

9884

5

Roos

9682

6

ChalinaRosa

9209

7

Ruimedenker

8922

8

TurpinDick

8875

9

Nuuk

8616

10

uisge baugh

8063

11

Mr_Natural

7790

12

ElTrammelanto

7411

13

Cornelis12

7393

14

Gazelle

7328

15

Zalwelweer

7253

16

gato

7217

17

keestelpro

7214

18

Duwbak_Linda

6905

19

Sneerpoets

6767

20

Jan, Leiden

6717

21

_pacman_

6687

22

Zomaarwat

6429

23

BootleggersSmurf

6388

24

tot-nazaat-gemaakte

6387

25

Papa Jones

6238

26

KeesBruin

6125

27

MickeyGouda

5974

28

Zeurders

5928

29

Eigenwijs

5911

30

TheVunz

5843

31

BobDobalina

5824

32

UnderTheDevil

5573

33

At_Dawn_They_Sleep

5543

34

bitterpete

5385

35

Hetiswathetis

5341

36

Te-kapen-varen

5278

37

John McClane

5229

38

Ing. eslapen

5224

39

Low battery

4883

40

Milton_Styx

4838

41

Dandruff

4774

42

Louter Leuter

4614

43

Wattman

4392

44

AlsBoter

4235

45

PjotrdeKok

4234

46

bisbisbis

4182

47

Malle moer

4092

48

WasHetMaarMakkelijk

4041

49

Koffiebeker32

3995

50

Laisser-faire

3951

Cheers guys

Dankbaar voor uw eigen reaguursels?

Bedrag:

Tags: stamcafe, necrosis, bokaal, reaguren, reaguurder van het jaar
@Ronaldo | 30-12-25 | 22:00 | 508 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.